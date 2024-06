iOS 18 : voici comment programmer l’envoi d’un SMS à plus tard

Fini les messages envoyés au mauvais moment. iOS 18 débarque avec une fonctionnalité bien pratique, la programmation de messages. Anniversaires, rendez-vous importants, rappels urgents… Gérez vos communications à votre rythme et ne laissez plus rien au hasard.

Envie de souhaiter un joyeux anniversaire à un ami à l’autre bout du monde à son réveil, ou de rappeler à votre collègue un rendez-vous important au moment opportun ? C’est désormais possible grâce à la nouvelle fonctionnalité « Envoyer plus tard » (Send Later en anglais) d’iOS 18, la dernière mise à jour du système d’exploitation pour iPhone.

iOS 18 offre la possibilité de programmer vos messages iMessages et SMS

Cette nouveauté va changer la donne pour de nombreux usagers. Que ce soit pour la communication d’entreprise, les rappels personnels ou pour rester en contact avec ses proches au bon moment, la fonction Envoyer plus tard promet plus d’être très pratique au quotidien.

Un commercial peut programmer un message de rappel à un client à une heure idéale pour le joindre, tandis qu’un particulier peut envoyer des messages d’anniversaire à l’avance ou communiquer avec des amis et de la famille vivant sur des fuseaux horaires différents sans risque d’oubli.

Apple a intégré cette fonctionnalité directement dans l’application Messages, la rendant simple et accessible. Elle fonctionne aussi bien dans les conversations individuelles que dans les discussions de groupe.

Petit conseil : pour plus de fiabilité, programmez vos messages directement depuis votre iPhone. En effet, si votre Mac est en veille à l’heure prévue, le message risque de ne pas être envoyé, causant des retards ou des oublis dommageables pour les communications urgentes. L’iPhone, lui, est généralement allumé et connecté au réseau, garantissant ainsi l’envoi de vos messages programmés pile à l’heure.

Attention toutefois, Envoyer plus tard ne fonctionne actuellement qu’entre utilisateurs iMessage, c’est-à-dire uniquement entre possesseurs d’iPhone. La programmation de messages vers des utilisateurs Android via SMS n’est pas encore possible. Cependant, l’arrivée future du protocole RCS sur iPhone, offrant une expérience similaire à iMessage pour les textos avec Android, pourrait changer la donne.

Voici comment programmer vos messages sur votre iPhone avec iOS 18

Ouvrez l’application Messages et composez votre message. Appuyez sur le + en bas à gauche de l’écran. Sélectionnez Envoyer plus tard dans le menu Plus. Choisissez la date et l’heure d’envoi souhaitées. Envoyez.

Vous pouvez également appuyer directement sur Envoyer plus tard avant de rédiger votre message. Par défaut, la fonction se trouve dans le menu Plus. Toutefois, si vous l’utilisez fréquemment, vous pouvez la faire glisser vers la première page de l’application Messages pour un accès encore plus rapide.

Vous pouvez tester iOS 18 dès à présent.