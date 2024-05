iPad Pro : les internautes sont en colère contre sa publicité jugée “irrespectueuse”

La nouvelle publicité de l’iPad Pro montre de l’équipement créatif et des créations culturelles être détruits par une presse

La publicité d’Apple passe très mal auprès des internautes qui sont en colère

La majorité des commentaires sont négatifs et parlent d’un manque de respect

Apple vient de dévoiler son nouvel iPad Pro et comme toujours, ce modèle se destine aux professionnels. La tablette promet de répondre à toutes les demandes en termes de création artistique, notamment, et sa publicité a voulu appuyer cette philosophie. Sauf qu’elle passe très mal, jugée “irrespectueuse” par une majorité d’internautes en colère.

Apple détruit de l’équipement créatif pour sa nouvelle publicité

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

Pourtant, tout commençait bien. Un nouvel iPad Pro, “le plus fin que nous ayons jamais créé” selon Tim Cook avec “l’écran le plus avancé” et la puce M4 au rendez-vous. Ce n’est pas la tablette en elle-même qui gêne les internautes, mais sa publicité. Dans la vidéo visible ci-dessus, on voit des sculptures, des instruments de musique comme un piano et une guitare, une borne d’arcade, un téléviseur, des pots de peinture, des livres, des platines vinyle, des appareils photo etc. Puis tous ces objets physiques sont détruits par une presse, avec beaucoup de violence, pour laisser place à l’iPad Pro.

Apple laisse entendre que tous ces éléments physiques et volumineux sont contenus dans l’iPad Pro et, dans un sens, il ne reste plus qu’à les détruire. Sauf que le message passe très mal et pas besoin de vous faire un dessin sur les raisons de cette colère. La grande majorité des commentaires sont extrêmement négatifs avec plusieurs dizaines de milliers de likes d’approbation.

La publicité provoque la colère des internautes

Par exemple, @usaotoday déclare : “Je ne peux pas du tout m’identifier à cette vidéo. Il manque de respect aux équipements créatifs et se moque des créateurs. Je me demande ce que Steve Jobs penserait en voyant ça”. Kiaran Ritchie ironise : “Le symbolisme consistant à écraser sans discernement de beaux outils créatifs est un choix intéressant”. Takura en rajoute une couche : “Je me suis senti triste lorsque j’ai vu des outils créatifs tels que des instruments de musique et des appareils photo être détruits. Je ne pense pas que les créateurs apprécieront cette vidéo”.

Crushing symbols of human creativity and cultural achievements to appeal to pro creators, nice.



Maybe for the next Apple Watch Pro you should crush sports equipment, show a robot running faster than a man, then turn to the camera and say, "God is dead and we have killed him" — Sterling Crispin 🕊️ (@sterlingcrispin) May 7, 2024

Pour finir, Sterling Crispin se montre également hostile à cette publicité : “Écraser les symboles de la créativité humaine et des réalisations culturelles pour plaire aux créateurs professionnels, sympa. Peut-être que pour la prochaine Apple Watch Pro, vous pourrez détruire des équipements sportifs, montrer un robot courir plus vite qu’un homme puis vous tourner vers la caméra et dire que Dieu est mort car vous l’avez tué”.