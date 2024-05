iPad Pro : le nouveau modèle M4 subit des tests de résistance extrêmes, voilà le résultat

Crédit : JerryRigEverything / YouTube

L’iPad Pro M4 est maintenant disponible à l’achat et forcément, les YouTubeurs y vont de leurs tests farfelus. C’est notamment les tests de résistance qui y vont de bons cœur pour torturer la nouvelle tablette premium d’Apple. Ce sont notamment JerryRigEverything et AppleTrack qui ont mis en ligne leurs tests de pliage. Conclusions : le nouvel iPad Pro 2024 offre une belle résistance.

L’iPad Pro 2024 résiste bien aux forces extrêmes et à la flexion

AppleTrack a soumis l’iPad Pro M4 et l’iPad Pro M2, son prédécesseur, au même test de flexibiité pour mieux évaluer la résistance du nouvel appareil. Quand l’iPad Pro M4 de 13 pouces s’en sort avec une légère courbure, son homologue de 2022 présente une lourde pliure au niveau du coin où se trouve les capteurs vidéo.

Dans des tests de pliage similaires, JerryRigEverything abonde dans le même sens. Le youtubeur complimente l’appareil pour son “niveau d’intégrité structurelle magique ” lorsqu’il est plié à l’horizontale.

En revanche, en testant un pliage à la verticale, la résistance est bien moindre. La tablette semble être conçue selon une structure interne allant dans un sens : plier l’appareil perpendiculairement à cet axe renforcé découvre ses faiblesses.

Toutefois, la tablette montre toujours une belle flexibilité. L’iPad Pro M4 reprend sa forme normale lors de pliages en situation “normale” à main nues, qui reste particulièrement violents. Pour obtenir une déformation permanente de la tablette, il faudra vraiment le vouloir.

Surtout, même après subi ces forces extrêmes, l’iPad continue de fonctionner. Malgré l’écran incurvé et brisé en mille morceaux, les appareils photo peuvent toujours capturer des clichés et l’écran tactile réagit toujours au toucher.

Après d’autres tests avec des couteaux, du feu et de la crème glacée, la conclusion des deux youtubeurs est unanime : l’iPad Pro M4 est particulièrement solide. Il est très flexible et est même plutôt bien résistant à des forces extrêmes. Heureusement pour ces nouveaux modèles, qui se sont fait atteindre avant leur présentation à l’évènement Let Loose d’Apple. Cela faisait plus d’un an qu’aucun modèle d’iPad n’avait pas été lancé.

Il n’y aura donc pas de scandale comme en 2018, lorsque des utilisateurs avaient découvert que l’iPad se pliait anormalement facilement, même en conditions normales. En revanche Apple a fait naître la polémique avec sa pub pour les nouveaux iPad, jugée irrespectueuse par certains internautes.