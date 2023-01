iPhone 14 : les faux appels d’urgence d’Apple submergent les secours près des stations de ski

La fonctionnalité de détection des accidents d’Apple continue de poser un problème, surtout en cette période de ski. Aux États-Unis, les secours sont submergés par les faux appels d’urgence émis par des iPhone 14 et des Apple Watch.

Depuis le début de la saison hivernale et l’ouverture des stations de ski, les secours font face à un phénomène inattendu : celui des faux appels d’urgence émis par des appareils Apple. En effet, Apple a lancé une fonctionnalité de détection des accidents sur les iPhone 14 et 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE de 2e génération et l’Apple Watch Ultra. Cette fonctionnalité permet à l’appareil de contacter de manière autonome les secours en cas d’accident si l’utilisateur n’en est pas capable lui-même.

Une personne fait du ski © Maarten Duineveld / Unsplash

Seulement voilà, l’iPhone 14 a tendance à détecter de faux accidents de ski et à appeler par erreur les secours. Les utilisateurs qui ont leur iPhone bien au chaud au fond de leur poche ne peuvent pas toujours s’en rendre compte à temps afin d’annuler l’appel. Par conséquent, les centres de secours reçoivent de plus en plus de faux appels d’urgence.

Les centres 911 constatent une augmentation des faux appels d’urgence près des stations de ski par rapport à l’année dernière

Au nord de l’État de New York aux États-Unis, le centre 911 du comté de Greene près d’une station de ski a remarqué une augmentation des faux appels d’urgence cette saison. Par rapport à décembre 2021, les faux appels, les appels qui sont raccrochés immédiatement et les lignes ouvertes ont augmenté de 22 %.

Selon Jim DiPerna qui dirige le centre, « nous continuons d’enregistrer cette augmentation de 15 à 25 % des appels [par rapport à l’année dernière], qui pourraient très bien être générés par ces notifications d’accidents autonomes d’Apple ». Pour les secours, cette augmentation des faux appels d’urgence pose évidemment un problème. Ils sont obligés de vérifier chacun de ces appels pour s’assurer que personne n’est accidenté, mais cela leur gaspille des ressources pour répondre aux véritables appels d’urgence.

En Pennsylvanie, Shawn Datesman qui est le directeur des opérations du 911 rencontre le même problème. « Vous ne voulez pas supposer que rien ne s’est passé et que tout le monde va bien suite à l’appel d’urgence automatisé. C’est donc quelque chose que nous devons vérifier », a-t-il expliqué. En tout cas, Apple est au courant des mauvaises détections de sa fonctionnalité. Un porte-parole a même confirmé qu’Apple est déjà en contact avec les centres d’appels 911. Néanmoins, nous ne savons pas encore comment la fonctionnalité va être améliorée pour éviter les faux appels d’urgence à l’avenir.

Source : New York Post