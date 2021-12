James Bond : Daniel Craig bientôt honoré par la Reine comme son personnage ?

Bien qu’il ait raccroché son costume d’espion au vestiaire, Daniel Craig ne semble pas tout à fait en avoir fini avec 007. En effet, une rumeur tenace voudrait que le comédien soit adoubé par la Reine elle-même pour la nouvelle année. Une distinction honorifique, comme celle déjà reçue par son personnage emblématique. Il faut bien avouer que Craig a marqué au fer rouge son passage dans la franchise. Et même si tous les regards sont désormais tournés vers sa relève, beaucoup ont encore du mal à se défaire de son charisme. Depuis son arrivée en 2006 dans Casino Royale, Craig a su offrir à Bond un élan évident de modernité, imposant au passage de nouvelles perspectives au personnage.

Craig, bientôt décoré par La Reine d’Angleterre – Crédit : MGM / Amazon

Alors il n’est pas si incongru de le voir prochainement adoubé par sa Majesté la Reine en personne. Rares sont ceux qui ont reçu un tel privilège au fil des années.

Daniel Craig, au service de Sa Majesté

C’est le Daily Mail qui vient tout juste de dévoiler l’information. Visiblement, Craig fait partie de LA liste pour recevoir L’Ordre de Saint-Michel et Saint Georges. Ce dernier est d’ordinaire réservé aux diplomates et aux espions. Grâce à cette distinction, le comédien ferait donc un pont majeur entre fiction et réalité. Ce cadeau démontre une nouvelle fois à quel point le comédien a joué un rôle important dans la franchise et l’inconscient collectif.

Même si rien n’est encore confirmé officiellement, ce fait est si rare qu’il convient de le mettre en avant comme il se doit. Craig serait ainsi pour ainsi dire le seul à se voir gradé de la sorte. Même ses prédécesseurs n’ont pas eu le droit à un tel honneur, qui plus est des mains de La Reine. Le comédien pourrait ainsi refermer le chapitre James Bond en beauté une bonne fois pour toutes.

Craig prouve par ce geste son immense popularité. Et le public ne reniera sûrement pas ce choix opéré par la royauté britannique. Chapeau bas l’artiste !

Source : Screenrant