Jeux Epic Games gratuits : identification à deux facteurs obligatoire, comment l’activer ?

À cause des mesures de confinement, les plateformes de divertissement en ligne connaissent une affluence sans précédent. Une fréquentation d’autant plus importante que tous les géants d’internet s’investissent dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en limitant l’usage de bande passante, mais aussi en proposant des contenus gratuits. De plus en plus populaires, ils deviennent des cibles privilégiées pour les hackers.

Depuis le début du confinement, Epic Games offre régulièrement des titres sur une période de quelques jours, notamment World War Z, Tomentor X Punisher et Figment. Jusqu’à présent, il suffisait de disposer d’un compte pour en bénéficier. Les conditions d’accès viennent de se durcir, mais pour le bien de la communauté. Epic Games vient en effet de rendre obligatoire l’authentification à deux facteurs pour obtenir les jeux gratuits du 28 avril au 21 mai. La firme souhaite ainsi encourager ses membres à sécuriser leur compte.

La plateforme propose trois méthodes de double authentification, par e-mail, par SMS ou avec un authentificateur. Avec les deux premières méthodes, il s’agit de vérifier votre numéro de téléphone ou votre email pour ensuite recevoir le code qui permettra de confirmer un achat ou ici l’obtention d’un jeu gratuit. Dans le cas de l’authentificateur, le code est généré par une application spécifique telle que Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password, andOTP, Authy, LastPass Authenticator, etc.

Activer la double authentification par email ou par SMS :

Connectez-vous.

Rendez-vous sur les paramètres de votre compte.

Sélectionnez « Mot de passe et sécurité » dans le menu de gauche.

Scrollez jusqu’à « Authentification à deux facteurs ».

Sélectionnez votre méthode préférée.

Confirmez votre email ou votre numéro de téléphone.

Saisissez le code reçu.

Activer l’authentification à deux facteurs avec un authentificateur :

Connectez-vous.

Rendez-vous sur les paramètres de votre compte.

Sélectionnez « Mot de passe et sécurité » dans le menu de gauche.

Scrollez jusqu’à « Authentification à deux facteurs ».

Sélectionnez l’authentification par authentificateur

Scannez le QR Code ou saisissez la clé

Saisissez le code généré par l’authentificateur

En fin de procédure, on vous propose une série de codes de secours au cas où vous n’auriez plus accès à votre application 2FA. Téléchargez-les et conservez-les précieusement.

Les nouvelles mesures de sécurisation imposée par Epic Games interviennent au moment ou 160 000 comptes Nintendo Switch viennent d’être hackés à cause d’une faille liée au NNID (Nintendo Network ID). L’incident aura sans doute convaincu la firme d’encourager ses membres à sécuriser leur compte. D’autant plus que sa communauté a également été victime de piratage en début d’année dernière. Une campagne de phishing avait permis à un groupe de hackers de profiter d’une faille de sécurité dans Fortnite.

