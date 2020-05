Pirates des Caraïbes 6 serait un reboot léger avec Jack Sparow en guest star

C’est désormais officiel, Pirates des Caraïbes 6 est bien en préparation chez Disney. On sait qu’il s’agira d’un reboot, dont le scénario sera écrit par Craig Mazin, le showrunner de la série HBO Chernobyl. Côté casting, les fans seront heureux d’apprendre que Johnny Depp pourrait également être de retour.

Crédit : Disney

Suite à l’affaire très controversée entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard, l’interprète de Jack Sparrow avait en effet été évincé de la franchise par Disney. Une nouvelle qui avait bien sûr beaucoup déçu les fans de Pirates des Caraïbes, qui ont même lancé une pétition pour demander le retour de l’acteur.

Pirates des Caraïbes 6 : Johnny Depp ferait un simple caméo

Finalement, Disney a peut-être entendu leur réclamation. Selon Skyler Shuler, rédacteur en chef de The DisInsider, Jack Sparrow pourrait être impliqué dans Pirates des Caraïbes 6. « Je ne sais pas si cela signifie jouer un rôle ou un caméo, ou juste un film dans le même univers. ». Ces informations semblent toutefois un peu vagues. Il faudra donc attendre une confirmation de Disney pour savoir si Depp participera bien au film.

Il ne faudra dans tous les cas pas s’attendre à le retrouver en tête d’affiche de ce sixième volet. Après le succès très mitigé de Pirates des Caraïbes 5, Disney compte redynamiser la franchise avec de nouveaux personnages. En 2018, la présidente de la Walt Disney Studios Motion Picture Production avait évoqué la volonté « d’apporter une nouvelle énergie et vitalité » à la saga. Selon les derniers bruits de couloir à Hollywood, le nouveau grand pirate de la franchise serait une femme. Les studios auraient effet approché l’actrice Karen Gillan (Nébula dans le MCU), pour incarner le rôle principal. L’actrice sera-t-elle à la hauteur de Jack Sparrow ? Réponse dans quelques années.

Source : We got this covered