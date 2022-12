Joker 2 : premier jour de production pour le deuxième volet du film de Todd Phillips

Premier jour de production et première image pour Joker 2. Le deuxième volet réalisé par Todd Phillips et prévu pour octobre 2024 s’annonce déjà très bon.

Après le succès planétaire du premier opus des aventures du Joker, voilà une nouvelle qui devrait réjouir les fans de Joaquin Phoenix. En effet, hier a débuté le premier jour de tournage de Joker 2 : Folie à Deux. En plus de cette annonce, le réalisateur Todd Phillips a également publié une image des acteurs sur le tournage. Et on a déjà hâte que le film sorte.

Première image de Joker 2 actuellement en production © Instagram @toddphillips

Ce premier cliché montre Arthur Fleck, alias le Joker (interprété par Joaquin Phoenix), en train d’être rasé par une autre personne. Si l’image est assez mystérieuse, l’action semble se dérouler dans les locaux de l’asile d’Arkham, dernier endroit où le Joker avait été aperçu durant le film précédent. Une théorie confortée par l’intrigue du second long métrage, récemment publiée par les équipes de production. Le deuxième volet devrait ainsi conter les aventures d’Harley Quinn (interprétée par Lady Gaga), thérapeute au sein de l’asile d’Arkham, tombant amoureuse du Joker. Entre chaos et romance, le film devrait convaincre tous les fans de l’univers déjanté imaginé par Todd Phillips.

A lire aussi > Joker 2 : les copieux salaires de Joaquin Phoenix et Lady Gaga dévoilés

Succès planétaire pour Joker 1, succès attendu pour Joker 2

Et force est de constater que ce deuxième film aura également tout pour plaire. En reprenant les codes ayant fonctionnés du premier opus, et en ajoutant une intrigue bien ficelée et un casting de classe internationale, le résultat s’annonce déjà très bon. Joaquin Phoenix, récompensé de l’Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal, donnera en effet la réplique à Lady Gaga, nommée, elle aussi, aux Oscars pour son rôle dans A Star is Born. L’acteur d’Harry Potter, Brendan Gleeson, sera lui aussi de la partie.

Pour rappel, en cassant les codes traditionnels des films de superhéros, le premier volet de Joker était parvenu à séduire, en 2019, les spectateurs du monde entier. Avec plus d’un milliard de recettes au box-office et des récompenses en cascade (oscar, golden globes etc.), le Joker et son réalisateur Todd Phillips ont réussi un pari fou. Adapter un comics sans l’utilisation d’effets spéciaux en préférant une approche plus réaliste de la société américaine. Le réalisateur de Very Bad Trip avait alors trouvé la bonne formule pour sa revisite du Joker.

Source : cbr.com