Justice League : Superman a abandonné Green Lantern

Superman est un super-héros majeur de l’éditeur DC Comics. Ce n’est pas un hasard si le personnage a été autant transposé sur petit et grand écran ces dernières années. La dernière interprétation au cinéma est celle portée par Henry Cavill, recalé du casting de James Bond. Et dans les comics, Clark Kent s’est retrouvé en conflit avec Batman suite au sacrifice de Martian Manhunter. Celui venu de Krypton estime que le Chevalier noir aurait pu stopper son sacrifice. Un récit poursuivit dans Last Ride #4 où l’on apprend que Superman a abandonné Green Lantern.

Une erreur commise par Superman

Superman s’envole et abandonne Green Lantern – Crédit : DC Comics

Superman a toujours été loyal envers ses proches. Mais cette loyauté l’a poussé à abandonner Green Lantern lors d’une mission menée par la Justice League. Sans doute leur plus dangereuse. Car Clark Kent a beaucoup d’amis et ne peut être présent partout.

Dans Last Ride #4, un flashback nous prouve que le kryptonien fait parfois preuve d’impulsivité. Alors que Superman combat Darkseid et les forces d’Apokolips, Martian Manhunter décide de se sacrifier pour triompher. Le super-héros a infiltré le centre de contrôle de l’ennemi et s’apprête à le faire exploser. Sachant qu’il va être emporté dans la déflagration… Si Batman accepte, résigné, ce sacrifice, Superman tente de l’empêcher.

Sur le canal de communication, Superman supplie Batman et Martian Manhunter de changer de plan. Alors que Green Lantern est malmené par Darkseid, Clark Kent l’abandonne. Hal Jordan se débrouille seul tandis que le kryptonien s’envole pour sauver Martian Manhunter. Superman sent, à ce moment, que son ami a beaucoup plus besoin d’aide. Mais Green Lantern est aussi dans une situation peu enviable. Le super-héros ne peut tenir tête longtemps à un être aussi puissant que Darkseid.

Superman n’a pas pu sauver Martian Manhunter. Et après ce flashback, il semble évident que Clark Kent a été dépassé par les événements. Mais Green Lantern ne garde aucune rancœur. Qu’importe ses efforts, ses pouvoirs, le kryptonien ne peut pas être partout.

