Justice League : Superman ne fait plus confiance à Batman

Depuis le sacrifice de Martian Manhunter contre Darkseid, Clark Kent et Bruce Wayne sont en froid dans Justice League : Last Ride #4.

Un épisode douloureux pour les amis – Crédit : Warner Bros.

Superman et Batman sont sans conteste les plus populaires des personnages DC Comics. Le second revient au cinéma sous les traits de Michael Keaton dans The Flash. L’acteur reprend son rôle de Bruce Wayne plusieurs dizaines d’années après les films de Tim Burton. Les super-héros se démarquent également par des natures très différentes. Si Superman est optimiste, le Chevalier Noir est bien plus cynique. Mais ces derniers sont généralement capables de mettre leurs différences de côté pour le bien. Mais dans Justice League : Last Ride, un énorme fossé s’est creusé entre les justiciers…

La mort d’un ami au cœur d’un conflit entre les héros

Martian Manhunter propose de se sacrifier – Crédit : DC Comics

La tension entre Superman et Batman pourrait ne jamais redescendre. Les héros revenus dans le Justice League de Zack Snyder sont dans une situation difficile. Dans le récent Justice League : Last Ride #4, le groupe de super-héros doit stopper Darkseid. Il faut pour cela couper la source d’énergie d’Apokolips. Sauf que Superman est occupé au combat, Wonder Woman est blessée. Martian Manhunter se porte volontaire, sachant que l’opération va lui être fatale. Clark Kent supplie Bruce Wayne de ne pas le laisser faire, que son ami ne se sacrifie pas.

Mais Superman arrive trop tard et ne peut empêcher son ami de se sacrifier, Martin Manhunter perd la vie. Le Chevalier noir aurait pu mieux se préparer et empêcher cette mort selon Clark Kent. Bruce Wayne partage ce regret, confiant à Green Lantern/Hal Jordan qu’il aurait « dû avoir deux pas d’avance ». Batman doit gérer un Superman accusateur et en colère. Les héros sont trop têtus pour discuter ou se pardonner. Leur amitié est donc mise à l’épreuve et la situation semble désespérée.

Lors d’une conversation, Hal Jordan souligne que Superman est aussi responsable de la disparition d’innombrables vies. Car en voulant sauver Martian Manhunter, Clark Kent a quitté son poste et laissé Darkseid répandre le chaos. Green Lantern a dû gérer seul la situation. La décision impulsive de Superman a également eu des conséquences négatives. Des conséquences bien plus grandes que l’erreur de Batman…

La Justice League tente de se remettre psychologiquement de son combat contre Darkseid et la mort tragique de Martian Manhunter. Superman et Batman ont commis des erreurs mais le reste de l’équipe veut aller de l’avant. Que les amis résolvent ce problème. Clark Kent ne semble plus faire confiance à Bruce Wayne et les disputes se multiplient.

Source : CBR