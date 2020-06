Kobo Nia : une nouvelle liseuse d’entrée de gamme pour cet été

Quelques caractéristiques avaient déjà fuité, mais Kobo confirme à présent l’information, la liseuse Nia sortira bien cet été. En revanche côté caractéristiques, il faut pour l’instant se contenter des rumeurs déclenchées par Netronix, l’un des partenaires de Kobo qui avait laissé s’échapper une fiche technique.

La Nia viendrait se situer en entrée de gamme. Un segment actuellement occupé chez Kobo par la Clara HD sortie en mai 2018. Si l’on en croit les rumeurs, cette nouvelle liseuse devrait proposer un écran de 6 pouces avec l’habituelle technologie d’encre électronique et une résolution de 212 ppp. Pour faire baisser le prix final, la batterie aurait été revue à la baisse (1000mAh au lieu de 1500). Aucun système de gestion de la lumière bleue ne serait intégré, ce qui n’est pas très grave car les liseuses sont bien moins fatigantes pour les yeux que les écrans avec un rétroéclairage. De même, il est très probable que l’étanchéité ne soit pas de la partie. Côté DRM, on retrouvera l’habituelle association avec Adobe Digital Edition.

La Clara HD occupe pour l’instant le segment de l’entrée de gamme chez Kobo.

Nia, la réponse à Kobo à Amazon

Ce créneau a été chahuté par Amazon qui a introduit, il y a un peu plus d’un an, une nouvelle version de sa Kindle. Autrefois sans éclairage de l’écran, la Kindle présentait un intérêt limité. En proposant un modèle pour seulement 10 euros de plus (soit 90 € pour le modèle sans pub et 80€ avec pub) mais avec des caractéristiques réservées aux modèles à 130 euros, Amazon cassait le marché du premier prix. Mais Kobo, qui appartient au japonais Rakuten depuis 2011, n’a pas dit son dernier mot et devrait certainement venir titiller Amazon sur ce créneau.

Kobo n’ayant plus à démontrer son savoir-faire puisque le constructeur classe régulièrement ses produits parmi les meilleurs lors de nos tests de liseuses, il ne serait pas étonnant qu’il rafle avec la Nia quelques parts de marché sur le segment du premier prix.