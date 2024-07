La 5G arrive enfin sur les smartphones abordables grâce à ce composant très attendu

Crédit : Qualcomm

Cela fait maintenant quelques années que nous parlons de la 5G. Le standard remplace peu à peu les technologies plus anciennes pour les données mobiles et en France, les forfait 5G sont tout à fait abordables. À condition bien sûr d’avoir un appareil compatible avec cette technologie.

Si les flagships de Samsung ou Apple offrent la 5G depuis bien longtemps, dans le segment abordable c’est une évolution plus récente. Et pour les smartphones les moins chers, c’est-à-dire en dessous des 100 euros, c’est encore la 4G qui règne.

Qualcomm va mettre fin à cela. Le fabricant de puces mobiles présentait hier le Snapdragon 4s Gen 2. Cette nouvelle puce permettra même aux smartphones d’entrée de gamme d’obtenir des connexions 5G rapides, quel que soit le budget.

Qualcomm présente le Snapdragon 4s Gen 2 pour smartphones pas chers

Dans un communiqué de presse envoyé par courriel, Qualcomm a levé le voile sur sa nouvelle plateforme mobile Snapdragon 4s Gen 2. Elle sera d’abord adoptée par Xiaomi. Le président de la branche indienne, Muralikrishnan B, ne tarit pas d’éloges à son sujet :

Nous sommes ravis de travailler avec Qualcomm Technologies pour permettre aux utilisateurs d’accéder à une connectivité rapide. De nombreuses personnes n’ont pas encore découvert les avantages de la 5G et, grâce à Snapdragon 4s Gen 2, Xiaomi peut offrir la connectivité 5G à un public plus large et contribuer à redéfinir la façon dont le monde se connecte et interagit.

À lire > Xiaomi : son usine géante gérée par l’IA produit 10 millions de smartphones par an

Le modem du Snapdragon 4s Gen 2 est compatibles avec le Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 5 pour ses communications sans fil. La puce est équipée d’un processeur Qualcomm Kryo à deux cœurs cadencés à 2 GHz ainsi que six efficient-cores à 1,8 GHz.

Même si les modèles équipés de cette nouvelle puce ne remporteront pas des concours de performances, ils démocratiseront considérablement la 5G. Même les budgets les plus serrés pourront désormais profiter des vitesses 5G sans se ruiner. On attend maintenant de voir les premiers appareils équipés du Snapdragon 4s Gen 2 et leur prix.