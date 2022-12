La bande-annonce de The Witcher : Blood Origin confirme le retour du barde Jaskier

Netflix a dévoilé le premier trailer de The Witcher : Blood Origin, le spin-off de la série The Witcher. La bande-annonce a confirmé le retour surprenant d’un personnage. C’est le barde Jaskier qui conte les aventures du fameux Sorceleur Geralt de Riv.

À une vingtaine de jours de sa diffusion sur Netflix, The Witcher : Blood Origin s’est offert son premier trailer. Après un teaser sanglant et épique montrant l’ambiance fantastique du spin-off de The Witcher, cette bande-annonce confirme le retour étonnant d’un personnage bien connu. Il s’agit de Jaskier, le fameux barde interprété par Joey Batey.

Jaskier dans The Witcher : Blood Origin © Netflix

Dans la série The Witcher, Jaskier est le compagnon plutôt atypique de Geralt de Riv qui ne sera bientôt plus joué par Henry Cavill. Jaskier conte les aventures du célèbre Sorceleur. Mais alors, que fait-il dans le spin-off qui se déroule 1 200 ans avant les évènements de The Witcher ? Même s’il existe plusieurs théories sur une éventuelle immortalité de Jaskier, son apparition dans Blood Origin a probablement une explication plus logique. D’ailleurs, son retour dans le spin-off avait déjà été teasé, mais c’est la première fois qu’elle est officiellement confirmée.

Que fait Jaskier dans The Witcher : Blood Origin, 1 200 ans avant The Witcher ?

Vous pouvez voir Jaskier à la fin de la bande-annonce partagée ci-dessous. On voit d’abord son luth, puis Jaskier couvert de boue. Il a apparemment été contacté par une Elfe qui semble être la narratrice de la série. Elle lui dit : « tu es un barde. Je suis une conteuse. J’ai besoin que tu chantes une histoire pour la ramener à la vie ». Ce à quoi Jaskier répond alors : « es-tu sûre d’avoir la bonne personne pour ça ? ».

L’Elfe est jouée par Minnie Driver. Nous avons encore peu d’informations sur ce personnage, mais l’actrice avait expliqué en septembre que l’Elfe aurait un rôle central pour « connecter le passé de Blood Origin avec le futur de The Witcher ». Ainsi, Jaskier connu pour son interprétation de la chanson Toss a Coin to Your Witcher va probablement narrer les aventures des Elfes aux côtés du personnage de Minnie Driver.

The Witcher : Blood Origin sera diffusé le 25 décembre sur Netflix. C’est une mini-série composée de 4 épisodes qui montrera la naissance du premier Sorceleur, bien avant Geralt de Riv.

Source : PC Gamer