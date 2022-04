Une forme et un prix plus compacts pour le prochain modèle de Sonos baptisé Fury (pour le moment).

Le site The Verge a partagé aujourd’hui des détails exclusifs sur la barre de son Sonos qui n’a même pas encore été annoncée par le constructeur américain. Ne disposant pas de photos officielles de Sonos montrant le nouvel appareil, le site s’est donc lancé dans la création de son propre visuel 3D à partir des informations qui ont fuité. Bien que le rendu ne puisse pas être 100 % fidèle, il nous offre un bel aperçu de ce que cela pourrait donner.

Le visuel résultant du leak du modèle Fury de Sonos- Crédit : The Verge

Nous découvrons un haut-parleur un peu plus petit que le Sonos Beam existant. Le nom de ce nouveau modèle est diffusé en interne sous le code « Fury », bien que la publication indique qu’il est susceptible d’être répertorié comme « modèle S36 ».

Plus compact, moins cher, moins équipé, mais…

Les dimensions de cette nouvelle barre de son Sonos révèlent un modèle encore plus compact que le plus compact des modèles disponibles chez la marque, la Sonos Beam (Gen 2). Ses dimensions exactes devraient être de 550 mm de large, 69 mm de profondeur et 100 mm de hauteur.

Comme on pouvait s’y attendre avec un prix inférieur, la nouvelle barre de son Sonos omettra certaines fonctionnalités telles que Dolby Atmos et les microphones intégrés. La Fury pourrait également ne pas disposer d’un port HDMI et s’appuyer uniquement sur une entrée numérique optique comme l’ancienne Sonos Playbar. Cela limiterait la nouvelle barre de son au son surround Dolby Digital, laissant l’intelligence artificielle à ses frères et sœurs plus onéreux.

Néanmoins, d’après The Verge, vous pourrez toujours l’étendre à un système 5.1 si vous possédez d’autres haut-parleurs Sonos compatibles. Car une de ses caractéristiques les plus alléchantes serait que Sonos laissera le Fury fonctionner comme haut-parleurs surround arrière avec une barre de son plus grande de la même marque, comme l’Arc.

Le fait que Sonos semble fabriquer des supports de montage verticaux dédiés à la Fury confirme cette attente. Elle pourrait ainsi être utilisée pour du contenu Dolby Atmos.

Le nouveau modèle, dédié aux plus petits budgets, est attendu pour le 7 juin à 249 $ aux États-Unis, près de 200 dollars de moins que la Beam (Gen 2).

