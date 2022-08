La Batmobile est programmée pour respecter la règle absolue de Batman

La Batmobile dans The Batman – Crédit : Warner Bros.

Le code de conduite de Batman est strict. Afin de mener à bien sa mission de justicier, le chevalier noir met tout en oeuvre pour éviter de tuer aussi bien les civils que les vilains. Dans cette optique, Batman n’utilise jamais d’armes à feu, de crainte de faire trop de dégâts avec elles. Ces dernières lui rappellent en outre le souvenir terrible de l’assassinat de ses parents. Et le super-héros ne veut pas ressembler aux malfaiteurs qu’il traque en les utilisant.

Malgré quelques entorses dans une poignée d’œuvres où certains antagonistes finissent par mourir du fait de Batman, cette règle est généralement respectée à la lettre. Le comic Batman: Urban Legends # 18 nous montre même à quel point le justicier songe aux moindres détails pour faire en sorte de l’appliquer. Alors qu’il traque le gang Wonderland, il ordonne à sa Batmobile de scanner les rues afin de trouver une zone sécurisée pour s’écraser.

À lire > The Batman : la Batmobile de Robert Pattinson se dévoile dans de nouvelles images exclusives

La Batmobile se refuse à tuer

Un élément d’explication bienvenu. Malgré le fait que Gotham soit une ville grouillante où les poursuites en voiture sont très fréquentes, Batman n’a jamais percuté gravement qui que ce soit avec la Batmobile, même par accident. Et pour cause, la voiture a littéralement été programmée pour se conduire toute seule, certes, mais aussi pour suivre des itinéraires sécurisés. Et même pour s’écraser si la situation l’exige.

Cette programmation peut s’avérer salvatrice. Car si Batman est un pilote chevronné, il peut tout de même commettre une erreur. Un criminel qu’il traque peut en outre provoquer délibérément un accident. Ce faisant, la Batmobile est calibrée pour compenser ces évènements imprévus, mettant tout en oeuvre pour éviter de provoquer des accidents mortels.

Si vous aimez la voiture emblématique du chevalier noir, ce test devrait vous intéresser : nous avons eu la chance de tester la Batmobile de Tim Burton sur un circuit.