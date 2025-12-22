La batterie du futur arrive sur la MG4

La MG4 inaugure la batterie semi-solide sur un modèle de série

Détenue par le groupe chinois SAIC, la marque MG débute la commercialisation d’une version inédite de sa voiture compacte MG4 avec une batterie semi-solide intégrée. Proposée à partir d’environ 12 500 euros, cette innovation pourrait bien préfigurer l’avenir du stockage d’énergie.

Jusqu’à présent, les batteries semi-solides étaient principalement réservées aux laboratoires de recherche et aux prototypes. Leur arrivée sur un modèle grand public constitue donc une étape clé.

L’intérêt principal de cette technologie réside dans la sécurité. En réduisant fortement la quantité d’électrolyte liquide, limitée à environ 5 %, le risque d’emballement thermique est nettement diminué. MG affirme que ses tests de perforation n’ont provoqué ni fumée ni inflammation, renforçant la fiabilité du système. Il convient toutefois de rappeler que cette solution reste une transition entre les batteries lithium-ion actuelles et les futures batteries entièrement solides.

Les caractéristiques techniques de la MG4

La batterie semi-solide repose sur une chimie à base de manganèse et affiche une capacité de 53,95 kWh. Selon le cycle chinois CLTC, l’autonomie annoncée atteint 530 kilomètres. La recharge rapide est également au rendez-vous, avec un passage de 30 à 80 % en 20 minutes en courant continu.

En parallèle, MG propose deux autres configurations plus classiques en LFP (lithium-fer-phosphate) : une batterie de 42,8 kWh et une autre de 53,95 kWh.

La motorisation repose sur un moteur synchrone à aimant permanent de 120 kW (161 ch). Côté dimensions, la MG4 affiche un gabarit compact proche de celui de la BYD Dolphin, avec un empattement de 2 750 mm.

MG frappe fort sur les prix

La version d’entrée de gamme du véhicule débute à environ 8 300 euros, tandis que le modèle équipé de la batterie semi-solide est proposé autour de 12 500 euros.

Pour l’instant, aucune commercialisation en Europe n’est prévue. Les contraintes réglementaires et les coûts d’homologation restent importants. Néanmoins, cette MG4 démontre clairement que les nouvelles générations de batteries quittent progressivement le domaine de la promesse pour entrer dans la réalité industrielle.

Source : Automobile Propre