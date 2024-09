Voiture électrique : finalement la batterie solide pourrait être largement utilisée d’ici 5 ans

Crédit : Mohammad Fathollahi / Unsplash

Depuis quelques mois, on n’entend parler des nouvelles technologies de batteries solides qui pourraient révolutionner le marché de la voiture électrique. Plus rapide au niveau de la charge et offrant plus d’autonomie, ces batteries solides sont une évolution majeure, mais leur mise au point semble prendre du temps et les rumeurs courent qu’elles ne seront pas opérationnelles avant 5 ans.

Mais Lian Yubo, scientifique et ingénieur en chef de BYD, vient de dévoiler lors du 2024 World New Energy Congress, qui se déroulait en Chine vendredi 27 septembre que ces nouvelles batteries révolutionnaires pourraient être déployées sur des véhicules électriques de luxe et seraient plus largement utilisées d’ici à 5 ans sur d’autres gammes de véhicules électriques.

BYD se lance sur le marché des batteries solides

Le fabricant chinois est en pleine expansion selon les analystes qui prévoient que BYD devraient vendre plus de voitures que Tesla en 2024.

Elle lance régulièrement de nouveaux modèles de véhicules comme la Seal 06 GT prévue pour le début de l’année 2025, ou encore la Denza Z9 GT récemment présentée au salon de Pékin et dont la commercialisation en Europe n’est pas encore actée.

Aujourd’hui, c’est sur le marché des batteries solides que BYD se positionne, après être déjà classé en seconde place des fabricants mondiaux de batteries pour VE en 2024, grâce notamment aux batteries LFP qui dominent le marché chinois.

Mais BYD n’est pas le seul à se lancer dans la course, avec CATL, le plus grand fabricant de voiture électrique au monde, NIO qui met sur le marché des locations saisonnières (sa berline ET7 est déjà équipée d’une batterie solide), ou encore Toyota et Mercedes-Benz, en collaboration avec Factorial.

Bien que toutes ces annonces fassent plaisir aux futurs acheteurs qui attendent avec impatience ces nouveaux modèles offrant plus d’autonomie et moins de temps de charge, ils pourraient vite déchanter si le prix de ces nouveaux petits bijoux sur roues ne baisse pas…