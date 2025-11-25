La frontière Apple/Android s’effondre : AirDrop débarque chez Google

© Envato

Interopérabilité : le Pixel 10 peut désormais partager des fichiers avec les appareils Apple

Sans accord préalable de la marque à la pomme, Google a réussi à rendre son Pixel 10 capable d’échanger des fichiers avec les appareils Apple en utilisant un système pleinement compatible avec AirDrop. Ce n’était encore qu’un rêve il y a quelques années, et cela pourrait devenir une réalité pour un grand nombre de smartphones Android.

Apple a longtemps construit un environnement fermé autour de l’iPhone, où chaque fonctionnalité reste strictement maîtrisée. La bataille des bulles bleues et vertes dans les messages illustrait déjà cette volonté de séparer les utilisateurs. Google, de son côté, militait pour davantage d’interopérabilité, une démarche qui a récemment abouti à l’arrivée du RCS sur iOS. Aujourd’hui, un nouveau pas vient d’être franchi.

Le Pixel 10 ouvre la voie

Google a confirmé que son Pixel 10 peut désormais envoyer et recevoir des fichiers de la même manière que les appareils d’Apple via AirDrop. Pour que l’échange fonctionne, l’utilisateur d’un iPhone, iPad ou Mac doit simplement activer temporairement la réception ouverte dans AirDrop. Une fois cette étape franchie, le transfert s’effectue avec la même simplicité qu’entre deux appareils Apple. La procédure est identique lorsqu’un Pixel 10 reçoit un fichier.

Techniquement, le système reste proche de celui d’AirDrop : repérage via Bluetooth, puis connexion Wi-Fi directe pour accélérer l’échange. Google a dû développer sa propre version tout en conservant le niveau de sécurité imposé par Apple.

L’Europe, véritable déclencheur

Cette avancée n’est pas seulement le fruit d’une initiative de Google. Le Digital Markets Act (DMA), instauré par l’Union européenne, oblige Apple à modifier certaines technologies propriétaires. L’entreprise doit notamment abandonner son protocole Apple Wireless Direct Link au profit d’un standard plus ouvert : le Wi-Fi Aware, développé par la Wi-Fi Alliance avec la participation… d’Apple elle-même. Cette évolution rend plus simple l’apparition de solutions compatibles sur d’autres plateformes.

Vers une adoption massive sur Android ?

Pour le moment, cette compatibilité AirDrop n’est proposée que sur le Pixel 10. Google a toutefois laissé entendre que d’autres appareils en profiteront prochainement, sans donner de liste précise. Plusieurs acteurs du secteur ont aussitôt manifesté leur intérêt. Carl Pei, fondateur de Nothing, a confirmé que sa marque travaille déjà sur l’intégration de cette fonctionnalité. Qualcomm, à l’origine des processeurs Snapdragon, a également annoncé qu’il compte l’activer sur ses futures puces.

Si ces initiatives aboutissent, les échanges de fichiers rapides entre Android et Apple pourraient devenir courants, bien au-delà des smartphones Pixel. Tablettes, PC et une multitude de mobiles Android pourraient bientôt en bénéficier.

L’ouverture entre les deux écosystèmes, longtemps inimaginable, commence enfin à se matérialiser. Reste à savoir jusqu’où Apple acceptera de laisser cette porte ouverte.