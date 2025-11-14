Google : le Pixel 10 bénéficie d’une énorme baisse de prix juste avant le Black Friday !

Le Google Pixel 10 profite actuellement d’une baisse de prix de 260 €, ce qui le fait passer de 899 € à 639 €. Une excellente occasion d’opter pour l’un des smartphones Android les plus performants du marché, pensé pour la photo et l’IA.

Proposé en version 128 Go et dans son coloris Indigo, il s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir un téléphone durable et bien équipé. Il faut dire que chaque année, Google affine sa gamme Pixel : des appareils élégants, performants et surtout optimisés autour de l’intelligence artificielle.

Le Pixel 10 ne déroge pas à la règle. Il est équipé de la dernière version d’Android et d’une IA embarquée au service de la photo, de la sécurité et des usages du quotidien. Avec son format, il mise aussi sur un équilibre entre une prise en main facile et un bon confort d’affichage. Une proposition équilibrée, pensée pour ceux qui veulent un smartphone haut de gamme polyvalent.

Google Pixel 10 : photo, IA et expérience Android premium

Le Pixel 10 embarque un écran 6,3 pouces Full HD+ offrant un affichage lumineux et parfaitement lisible, même en extérieur. Du côté des performances, l’IA installée au cœur du système améliore aussi bien la fluidité que le traitement photo. Il met également à disposition des outils pratiques comme la retouche magique, le défloutage ou encore la correction audio.

Sa connectivité 5G vous assure une navigation ultra-rapide, tandis que son autonomie plus que confortable vous permet de tenir toute la journée sur une charge. Proposé en 128 Go, ce modèle conviendra à la plupart des usages, du multimédia à la capture photo et vidéo. Avec Android 16, l’expérience reste simple, intuitive et parfaitement optimisée pour tirer le meilleur du hardware comme des services Google.

Un excellent rapport qualité/prix sur un smartphone très récent

Proposé à 639 € au lieu de 899 €, le Pixel 10 se positionne comme une alternative plus accessible aux fleurons du marché tout en conservant l’essentiel : un superbe écran, une excellente expérience photo et l’intelligence artificielle embarquée. Une opportunité à saisir pour s’offrir un smartphone haut de gamme tout juste sorti, sans attendre les ruptures du Black Friday.

