La GeForce RTX 3080 Phoenix GS de chez Gainward est dans notre labo, test à venir !

Si la RTX 3080 Founders Edition de NVIDIA est sous le feu des projecteurs depuis hier, c’est aujourd’hui au tour des modèles customs des différents fabricants de cartes graphiques de se montrer. Voici quelques photos de notre modèle de chez Gainward, en attendant un test plus complet.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Après le modèle Founders Edition de NVIDIA, c’est au tour des RTX 3080 « custom » des différents constructeurs de cartes graphiques d’attirer toute l’attention. Nous avons reçu un modèle « Phoenix GS » de chez Gainward, un modèle personnalisé qui reprend le design de référence mais profite d’un système de refroidissement bien éloigné de celui qui équipe la RTX 3080 FE de NVIDIA.

Une carte « custom », différente de la RTX 3080 Founders Edition

Plutôt que de vous livrer un test partiel dès aujourd’hui, nous avons préféré prendre le temps de mesurer réellement les différences de performances entre ce modèle et la RTX 3080 Founders Edition, afin de vous indiquer si oui, ou non, la carte de Gainward apportait une réelle plus-value par rapport à celle de NVIDIA.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Performances, températures, nuisances sonores ou encore consommation : nous vous indiquerons les résultats de nos mesures et notre analyse dans un prochain dossier. En attendant, nous vous faisons quand même profiter de quelques photos, et d’un compte-rendu GPU-Z ! C’est l’occasion de découvrir le design de la carte et de son ventirad à trois ventilateurs, ou encore celui du packaging, avec la barre de renfort en plexiglass…

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

La carte est bien entendu basée sur un chipset GA102, comme la version Founders Edition. Ce GPU embarque 8704 CUDA Cores fonctionnant à 1440 MHz, avec un Boost à 1740 MHz. Les plus attentifs auront donc noté les 20 Mhz supplémentaires de la fréquence Boost, par rapport à la RTX 3080 Founders Edition. Les 10 Go de mémoire GDDR6X tournent de leur côté à 1188 MHz.