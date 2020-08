Gainward laisse fuiter les infos et photos de ses GeForce RTX 3090 et 3080

Gainward a laissé fuiter sur son site les informations techniques et les premières photos de ses GeForce RTX 3080 et 3090. Les pages ont depuis été supprimées, mais notre confrère Videocardz a eu le temps de les récupérer.

Alors que la nouvelle gamme de GeForce RTX « Ampere », soit les RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090, ne devraient être officiellement annoncées par NVIDIA que demain, les fuites et supposées informations concernant ces cartes graphiques ne cessent de faire leur apparition ça et là sur la toile.

Crédit : Videocardz

Mais aujourd’hui, le leak de Gainward est particulièrement croustillant : le constructeur a tout bonnement laissé s’échapper les photos et informations techniques complètes de quatre modèle de cartes : les GeForce RTX 3080 Phoenix et GeForce RTX 3090 Phoenix, ainsi que leur variante GS (Golden Sample).

Quelques petites surprises (ou incohérences ?)

Le design de ces cartes graphiques apparait, comme toute carte « constructeur », éloigné des modèles Founders Edition. Sans surprise, le ventirad imposant de ces quatre modèles occupe trois slots PCI (2,7 très exactement…), mais il est surtout doté de trois ventilateurs. Les quatre RTX possèdent quatre sorties vidéo (une HDMI 2.1 et trois DisplayPort 1.4a) et sont compatibles HDCP 2.3.

Crédit : Videocardz Crédit : Videocardz

Plus intéressant, les RTX 3080 et 3090 semblent compatibles NVLink, alors que cette caractéristique n’était pas du tout acquise concernant les RTX 3090. Encore plus surprenant : les quatre modèles, RTX 3090 et 3090 GS comprises, semblent se contenter selon Gainward de seulement deux connecteurs d’alimentation PCIe 8-pin. Cela va totalement à l’encontre des dernières rumeurs, annonçant la nécessité de trois connecteurs PCIe 8-pin sur les cartes des constructeurs partenaires de NVIDIA, ce dernier se réservant l’utilisation d’un connecteur PCIe 12-pin. Si l’on se base sur la documentation de Gainward, ces cartes se « contenteraient » d’une alimentation de 750 watts ; le TDP des RTX 3080 atteindrait 320 watts, tandis que celui des RTX 3090 culminerait à 350 watts.

Des fréquences de fonctionnent élevées grâce à une gravure en 7 nm

On découvre également les caractéristiques complètes des RTX 3080 et 3090 que Gainward s’apprête à lancer sur le marché. Les 10 Go de mémoire GDDR6X sur la RTX 3080 et les 24 Go de GDDR6X sur la RTX 3090 sont ainsi confirmés. L’architecture Ampere prend bien entendu en charge les technologies DLSS et G-SYNC, et intègre des Tensor Cores de troisième génération , de même que des RT Cores de deuxième génération.

Crédit : Videocardz Crédit : Videocardz

Avec ses 5248 CUDA Cores, le chipset graphique (gravé en 7 nm) des RTX 3090 supportent des fréquences Boost de 1695 MHz pour la version classique, le modèle GS profitant de 30 MHz supplémentaires. Côté RTX 3080, les fréquences Boost du GPU (doté de 4352 CUDA Cores) atteignent 1710 MHz pour la version classique et 1740 MHz pour la version GS. La mémoire GDDR6X tourne quant à elle à 2375 MHz sur les RTX 3080 et 2437 MHz sur les RTX 3090. Bénéficiant respectivement d’un bus mémoire de 320-bit et 384-bit, les GeForce RTX 3080 et 3090 affichent donc une bande passante mémoire monstrueuse de 760 Go/s pour la première et de 936 Go/s pour la seconde.

Crédit : Videocardz Crédit : Videocardz

Notons enfin que ces cartes sont compatibles avec les API DirectX 12 (level 12_2), DirectX 12 Ultimate, Vulkan RT et OpenGL 4.6. Autant dire qu’elles sont taillées pour tous les jeux actuels et à venir. Dommage que leurs prix ne soit pas encore connus.

Crédit : Videocardz Crédit : Videocardz Crédit : Videocardz

Source : Videocardz