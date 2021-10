La mythique Aston Martin DB6 proposée en version électrique

La version moderne (et électrique) de l’Aston Martin DB6, produite en série limitée par Lunaz Design (Crédits image : Lunaz)

Afin de satisfaire les désirs d’un riche passionné, Lunaz Design, un spécialiste de l’électrification de voitures anciennes basé au Royaume-Uni, propose une version électrique de l’Aston Martin DB6.

L’Aston Martin DB6 est le modèle qui a succédé à la voiture mythique de James Bond

L’Aston Martin DB6 a été produite à 2 000 exemplaires dans les années 60. Il s’agit du modèle qui a succédé à la DB5, la voiture mythique de James Bond que l’on peut apercevoir dans pas moins de 8 films – dont Mourir peut attendre, le dernier opus de la saga. Les fans de cinéma et d’automobiles auront cependant reconnu la DB6 dans le film Camping (2006), où Gérard Lanvin cherche justement à la faire passer à tort pour la voiture de 007. L’une des Aston Martin DB5 originales de James Bond vient d’ailleurs de réapparaître cette année après 25 ans sans nouvelles.

La société Lunaz Design propose aujourd’hui la construction sur-mesure du modèle, en remplaçant son moteur 6 cylindres par une batterie électrique d’une capacité comprise entre 80 à 120 kWh. Dotée de 375 ch de puissance, l’Aston Martin DB6 électrique disposera d’une autonomie de plus de 400 kilomètres.

Ticket d’entrée de l’Aston Martin DB6 électrique : 1 million de dollars

Coût du petit bolide électrique au charme tout britannique : un million de dollars hors taxes, prix de départ. Pour ce tarif, vous disposerez d’un intérieur parfaitement fidèle à la version d’origine, dans un véhicule moderne et non polluant. En plus de son moteur électrique, l’Aston Martin DB6 fabriquée par Lunaz est en effet remise au goût du jour avec une climatisation, un GPS moderne et même le Wi-fi. Vous n’avez pas les moyens ? Voyez plus petit avec cette Aston Martin DB5 version enfant proposée pour la somme plus modeste de 123 000 $.

L’Aston Martin DB6 est le dernier classique britannique à se faire électrifier par cette société anglaise qui répond à la demande de riches passionnés. La Jaguar XK120, la Range Rover Mk1 et surtout la Bentley Continental originale (version années 60) ont toutes été revisitées par la firme anglaise. Celle-ci prévoit prochainement d’électrifier à leur tour les Aston Martin modèles DB4 et bien sûr DB5, pour que même James Bond puisse se lancer à la poursuite des méchants sans abîmer la planète.

Source : Autocar