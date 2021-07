La plus grande comète de l’histoire moderne est en route vers notre système solaire

Deux astronomes de Pennsylvanie ont découvert la plus grande comète de l’histoire qui atteindra son point le plus proche de la Terre en 2031, selon les données de l’étude sur l’énergie sombre.

Des astronomes qui ont examiné six années d’images prises par l’une des meilleures astrocaméras du monde viennent de faire une impressionnante découverte. Pedro Bernardinelli et Gary Bernstein, tous deux de l’Université de Pennsylvanie, ont repéré une comète géante qui serait en route vers notre système solaire.

Comète – Crédit : Ganapathy Kumar / Unsplash

D’après la quantité de lumière qu’elle réfléchit, le duo estime que la comète, appelée C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein), a un diamètre de 100 à 200 kilomètres. C’est environ 10 fois le diamètre moyen des autres comètes connues. En comparaison, la comète NEOWISE de l’année dernière ne mesurait que 2,5 kilomètres de diamètre.

Cette comète géante est apparue pour la première fois dans les caméras à énergie noire en 2014. Elle était cachée parmi les données recueillies par la Dark Energy Camera (DECam) de 570 mégapixels. Il s’agit d’une caméra placée sur le télescope de quatre mètres Víctor M Blanco de l’Observatoire interaméricain Cerro Tololo (CTIO) situé au Chili. Plus tard, les experts Bernardinelli et Bernstein ont remarqué que l’objet était quelque chose de grand et se déplaçait dans le temps. Ils l’ont tous deux suivi à nouveau en 2015, 2016, 2017 et 2018.

La comète passera près de la Terre en 2031

Cette comète atteindra son point le plus proche du soleil sur son orbite le 23 janvier 2031, lorsqu’elle se trouvera juste au-delà de l’orbite de Saturne, soit environ 10,95 fois la distance entre la Terre et le soleil. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir, la comète manquera la Terre de très loin. Comme elle passera à une distance de 11 UA, vous ne pourrez pas la voir avec un télescope ordinaire, et certainement pas à l’œil nu.

La comète suivrait une trajectoire inhabituelle depuis le nuage de Oort vers le soleil. Il s’agit d’une région lointaine et invisible située à 7500 milliards de kilomètres de notre Système solaire. Elle hébergerait des milliards de corps légers glacés.

« Nous avons le privilège d’avoir découvert ce qui est peut-être la plus grande comète jamais vue – ou du moins plus grande que toutes celles qui ont été bien étudiées – et de l’avoir attrapée suffisamment tôt pour que les gens puissent la regarder évoluer à mesure qu’elle s’approche et se réchauffe. Elle n’a pas visité le système solaire depuis plus de 3 millions d’années. », a déclaré Gary Bernstein. Si vous voulez suivre le trajet de la comète, il existe certaines applications qui permettent de repérer les corps célestes.

Source : Space