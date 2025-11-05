La prochaine Peugeot 208 change tout : design, plateforme et zéro émission, tout ce qu’il faut savoir 

Peugeot prépare déjà la prochaine génération de sa 208, mais il faudra encore patienter avant de la découvrir.

Crédit : Peugeot

Peugeot 208, la révolution électrique est en marche

Avant le modèle de série, Peugeot présentera un concept-car appelé Polygon, qui donnera un avant-goût du design et des technologies de la future citadine. Cette nouvelle 208 arrivera environ deux ans après la Renault Clio 6, sa grande rivale, mais avec une différence majeure. Elle sera entièrement électrique.

La 208 est aujourd’hui le modèle le plus vendu de Peugeot en Europe, même si ce n’est pas le plus rentable. Face à la Clio 6, déjà bien installée sur le marché, Peugeot doit frapper fort. L’actuelle génération de la 208 commence à montrer son âge, et le constructeur veut prendre son temps pour bien préparer la relève.

Le concept Polygon annonce le futur visage de la Peugeot 208

Contrairement à Renault, qui a lancé directement sa Clio sans passer par un concept, Peugeot choisit une approche plus progressive. Le concept Polygon, dont la présentation est prévue le 12 novembre, servira de vitrine au futur style de la marque. Ce modèle sera très important pour Peugeot, car il marquera la fin des versions essence et hybrides sur la 208.

Le Polygon annonce une 208 plus moderne et plus audacieuse. Son nom évoque des formes anguleuses et sculptées, différentes des lignes arrondies de l’actuelle 208. Ce concept reprendra les idées introduites par le concept Inception présenté en 2023, mais dans un format plus compact.

On s’attend à y retrouver le volant Hypersquare, au design rectangulaire, qui promet une expérience de conduite futuriste. Ce volant original risque toutefois de diviser les conducteurs, comme l’avait fait le célèbre i-Cockpit.

Sous la carrosserie, la future 208 reposera sur la nouvelle plateforme STLA Small du groupe Stellantis, pensée pour les voitures 100 % électriques. Néanmoins, Peugeot devrait continuer à vendre la 208 hybride actuelle pendant un certain temps, pour répondre aux clients qui ne sont pas encore prêts à passer à l’électrique.

La production se fera entièrement hors de France

La question de la production revient souvent lorsque Peugeot lance un nouveau modèle. L’actuelle 208 est fabriquée en Slovaquie et en Espagne, et cela ne devrait pas changer. La future e-208 sera donc elle aussi produite hors de France.

Malgré les appels du gouvernement à rapatrier la production, Peugeot ne semble pas vouloir modifier sa stratégie. Ainsi, la Renault 5 restera la seule citadine électrique produite en France. En revanche, la 208 continuera d’être assemblée à l’étranger.

Source: L’Automobile Magazine