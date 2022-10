La trottinette électrique Urbanglide est à moins de 250 €

Il peut être très intéressant actuellement de se tourner vers les trottinettes électriques. Si vous voulez sauter le pas, voici un bon plan chez Cdiscount à ne pas rater. En effet, la trottinette Urbanglide Ride 100-MAX est à 249,99 €.

Trottinette électrique Urbanglide > 249,99 € chez Cdiscount

La trottinette électrique Urbanglide est à bas prix chez Cdiscount

En ville, la trottinette va continuer à prendre de l’ampleur, si votre mode de vie correspond à ce moyen de transport, voici un bon plan à ne pas rater. C’est chez Cdiscount que la rivale du modèle Essential de Xiaomi est à petit prix puisqu’elle passe à 249,99 €. A un prix moins élevé que sa concurrente, elle propose de nombreux avantages qui devraient vous séduire.

La Ride-100 Max est équipée d’un moteur puissant de 350 W qui vous permettra de vite atteindre sa vitesse de pointe de 25 km/h. Grâce à sa batterie de 270 Wh vous pourrez parcourir jusqu’à 30 km maximum, ensuite il faudra faire une pause pour la charger et repartir.

Côté design, elle aborde un look sobre avec quelques touches de rouge pour se démarquer. Certifié IPX4, vous pourrez même rouler sous la pluie et braver la poussière et ce sans vous inquiéter des pneus increvables de 10 pouces qui assureront une très bonne stabilité également.

