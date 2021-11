La vidéo d’une altercation entre deux automobilistes devient virale, Facebook dit Adieu à la reconnaissance faciale, Samsung lance un jean dédié au Galaxy Z Flip 3, c’est le récap’

La caméra embarquée d’une Tesla Model 3 enregistre une road rage sur une route française, Meta a annoncé que le système de reconnaissance faciale sur les photos et vidéos allait bientôt disparaître, Samsung créé un jean dédié au Galaxy Z Flip 3, c’est le récap’ du jour.

Golf Vs Tesla : une road rage enregistrée par la caméra d’une Tesla Model 3

Alors que Raphaël roulait sur une voie rapide en région parisienne au volant de sa Tesla Model 3, le conducteur d’une Golf semble avoir joué au plus fort en lui coupant la route puis en donnant de brusques coups de frein devant le véhicule. Le conducteur de la Golf a ensuite fait semblant de lui foncer dedans, avant de s’arrêter au milieu du trafic pour lancer à l’automobiliste « Tu te crois le patron parce que tu as une Tesla ». Une road rage dont les images ont été capturées par la caméra embarquée de la Tesla et qui fait déjà le tour du monde.

Une Golf TDI et une Tesla Model 3 – Crédits : Golf, Tesla

Facebook dit Adieu à la reconnaissance faciale

Meta vient d’annoncer que le système de reconnaissance faciale sur les photos et vidéos allait disparaître de Facebook dans les semaines à venir. Une fois le système supprimé, les visages des utilisateurs ne pourront plus être automatiquement identifiés sur les clichés et vidéos. Meta a expliqué ne pas entièrement tourner le dos à la reconnaissance faciale puisqu’elle continuera à travailler de son côté sur cette technologie en faisant appel à « des experts extérieurs ».

Facebook – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

Un jean Samsung dédié au Galaxy Z Flip 3

Samsung a annoncé le lancement du Z Flip Pocket Denim, un jean spécialement conçu pour les utilisateurs du Galaxy Z Flip 3. Le jean existera en 450 exemplaires, vendus uniquement en Australie sur le site de Dr Denim, au tarif de 1 499 dollars australiens, ce prix incluant bien sur le smartphone pliable. Samsung a aussi précisé que « le Z Flip Pocket Denim s’adapte au Galaxy Z Flip 3, mais pas aux pommes », faisant ici référence à l’iPhone d’Apple.

