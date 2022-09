L’Apple Watch Ultra ne se répare pas facilement

iFixit a démonté l’Apple Watch Ultra pour évaluer sa facilité de réparation en cas d’accident. La montre a effectivement une construction plus robuste que les autres montres, mais la batterie et l’écran sont difficilement remplaçables.

La nouvelle Apple Watch Ultra est conçue pour résister aux sports extrêmes et aux activités en plein air. Elle est plus grande, plus résistante et plus chère que l’Apple Watch Series 8. Cependant, l’Apple Watch Ultra n’est pas à l’abri d’un accident. Même si elle résiste à plusieurs coups de marteau, la montre pourrait s’endommager lors d’une activité sportive ou d’une aventure en pleine nature.

Démontage de l’Apple Watch Ultra © iFixit / YouTube

iFixit a donc démonté l’Apple Watch Ultra pour évaluer sa facilité de réparation, notamment en ce qui concerne l’écran et la batterie. La coque arrière se détache facilement, mais la montre sportive ne se répare pas facilement. Changer la batterie de l’Apple Watch Ultra risque même de casser l’écran.

Il faut démonter l’écran de l’Apple Watch Ultra pour accéder à la batterie

Dans une nouvelle vidéo partagée sur YouTube que vous pouvez retrouver ci-dessous, iFixit accède facilement à l’intérieur de l’Apple Watch Ultra en démontant la face arrière. Il suffit de retirer 4 vis pour ouvrir la montre, mais il y a un hic. En retirant la face arrière, le joint qui offre la résistance à l’eau se brise immédiatement.

De plus, la batterie de l’Apple Watch Ultra n’est pas accessible par l’arrière. Si elle doit être remplacée pour une quelconque raison, il faut d’abord retirer l’écran avant de pouvoir démonter la batterie. iFixit a d’ailleurs cassé l’écran en essayant de le démonter. « L’écran était trop petit pour qu’une ventouse y adhère et l’espace était trop étroit pour autre chose qu’un objet fin avec suffisamment de rigidité pour couper la colle. Nos collègues européens ont réussi à retirer l’écran sans l’endommager en utilisant le même outil », a précisé iFixit dans un commentaire. L’écran de l’Apple Watch Ultra ne se casse donc pas systématiquement, mais le retirer est une opération délicate.

L’Apple Watch Ultra ne se répare donc pas facilement si vous avez besoin de changer la batterie ou l’écran. Sa batterie offre d’ailleurs la meilleure autonomie de toutes les montres à la pomme. Apple promet 36 heures d’autonomie en utilisation normale, mais sans utiliser activement le GPS double-fréquence.

En cas de gros dégât, il est recommandé de faire réparer son Apple Watch Ultra par un professionnel plutôt que d’essayer de le faire soi-même. Malgré cette difficulté de réparation, iFixit est plutôt optimiste. Selon lui, l’Apple Watch Ultra pourrait être un premier pas vers des montres qui se réparent plus facilement.

Source : Engadget