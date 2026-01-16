L’astuce légale pour recevoir des alertes de conduite sur Google Maps

L’utilisation de Google Maps comme GPS tout en étant informé de la présence de contrôles de vitesse peut sembler incompatible avec la réglementation française. Pourtant, il existe une méthode simple, gratuite et légale qui permet d’enrichir la navigation sans enfreindre la loi.

© Envato

Naviguez plus sereinement avec Google Maps grâce à une application gratuite

En France, la loi interdit strictement les avertisseurs de radars, conformément à l’article R.413-15 du Code de la route. Seules les applications signalant des zones de danger sont autorisées. C’est dans ce contexte que TomTom AmiGo, une application élaborée par l’expert néerlandais en navigation, est positionnée. Elle ne se substitue pas à Google Maps, mais sert plutôt d’outil additionnel en présentant des informations pertinentes grâce à un widget flottant superposé à l’écran de navigation.

Mise en place de TomTom AmiGo sur Android

L’installation ne demande aucune connaissance technique particulière. Il suffit de télécharger TomTom AmiGo depuis le Google Play Store, puis de l’installer sur votre smartphone Android. L’application est gratuite et conforme à la législation française.

Avant de prendre la route, il est fortement conseillé d’activer la synthèse vocale dans les paramètres. Les alertes sonores permettent de rester concentré sur la conduite sans quitter la route des yeux.

Pour activer l’affichage par-dessus Google Maps, quelques réglages sont nécessaires. Accédez aux paramètres de TomTom AmiGo, activez le mode de superposition, autorisez l’affichage des fenêtres contextuelles dans les réglages Android, puis validez l’autorisation du widget flottant.

Sans ces permissions, les informations comme les zones de danger et la vitesse autorisée ne pourront pas apparaître correctement à l’écran. Cette fonctionnalité est réservée aux appareils Android, iOS ne permettant pas ce type de superposition.

Pourquoi choisir TomTom AmiGo ?

Comparée à d’autres solutions comme Waze, TomTom AmiGo se distingue par une meilleure différenciation des types de contrôles, qu’ils soient fixes ou mobiles. Là où certaines applications se concentrent surtout sur les installations permanentes, AmiGo offre une vision plus complète, ce qui aide les conducteurs à adapter leur conduite en toute sérénité.

Il faut toutefois garder à l’esprit que la précision repose en partie sur les signalements de la communauté. Dans les zones peu fréquentées, les informations peuvent être moins nombreuses.

Des points à retenir avant utilisation

Cette astuce ne fonctionne que sur Android en raison des limitations d’iOS. Les utilisateurs d’iPhone peuvent néanmoins utiliser TomTom AmiGo comme GPS principal, notamment via CarPlay. Lors de trajets à l’étranger, il est indispensable de vérifier la législation locale, car certains pays interdisent strictement ce type d’assistance.