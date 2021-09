Le Bluetooth audio sur Nintendo Switch, l’Apple iPad mini (6) 2021 dévoilé, la NASA va détourner un astéroïde, le récap’ de la semaine.

Cette semaine a apporté son lot de surprises et de bonnes nouvelles ! La keynote Apple a permis de connaître tous les détails officiels de l’iPad mini 6 et de l’iPhone 13 et la Nintendo Switch se voit enfin nativement dotée du Bluetooth audio. Incroyable mais vrai, le reboot de l’Effaceur est parvenu à se tourner cet été dans le plus grand secret, et Netflix est attaqué en justice pour diffamation à l’encontre de la championne d’échecs Nina Gaprindashvili. Bienvenue dans le récap’ de la semaine !

Une championne d’échecs poursuit Netflix en justice

Dans la série Netflix Le Jeu de la Dame, même si les personnages sont fictifs, certains détails viennent directement de la réalité. C’est le cas dans le dernier épisode de la série où un commentateur fait référence à une grande joueuse d’échecs, Nona Gaprindashvili. Cette dernière, estimant les commentaires à son sujet sexistes, rabaissant et incorrects, a décidé de poursuivre Netflix en justice pour diffamation. Elle réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts réels, et plus encore en dommages et intérêts punitifs, et demande à ce que le commentaire soit retiré de l’épisode. Un porte-parole de Netflix a fait savoir qu’ils ne pensent pas que sa poursuite en justice soit justifiée, et qu’ils se battront contre cette plainte.

La Nintendo Switch supporte enfin nativement le Bluetooth audio, à certaines conditions

Nintendo s’est finalement décidé à déployer la mise à jour qui apporte la prise en charge native des casques Bluetooth. La firme nippone a en effet annoncé sur Twitter que « La Nintendo Switch se met à jour et permet maintenant d’utiliser les appareils audio Bluetooth ! ». Pour connecter votre casque Bluetooth, téléchargez et installez la mise à jour 13.0.0 sur votre Nintendo, puis rendez-vous dans « Audio Bluetooth » dans les paramètres de la console. Attention, vous ne pouvez connecter que deux manettes sans fil quand vous utilisez l’audio Bluetooth et celui-ci est automatiquement désactivé quand votre console est en mode sans fil local. À noter que seuls les casques, les écouteurs et les enceintes connectées peuvent se connecter nativement à la Nintendo Switch.

L’Apple iPad mini est de retour et il fait rêver

L’iPad mini est de retour avec l’iPad mini (6) 2021 est sa fiche technique est très réjouissante. La nouvelle tablette Apple est dotée de deux haut-parleurs stéréo, et son grand écran LCD de 8,3 pouces offre une luminosité maximale de 500 nits ainsi qu’un revêtement déflecteur. L’iPad mini hérite du processeur des iPhone 13 : l’Apple A15, qui offre 80% de performances graphiques en plus, un CPU 40% plus rapide que l’ancienne génération et apporte aussi son lot de nouveautés côté intelligence artificielle. Côté connectivité, l’iPad mini bénéficie du Wi-Fi 6 et de la 5G pour le modèle idoine. Cette nouvelle tablette que l’on attendait depuis longtemps sera disponible le 24 septembre et peut être commandée dès aujourd’hui. Son prix annoncé est de 559 € avec Wi-Fi et 64 Go de stockage.

Lire > Apple iPad mini (6) 2021 : nouveau design, 5G, USB-C et 80% plus puissant, on vous dit tout

La NASA lancera sous peu la mission DART

Des astéroïdes croisent régulièrement notre planète et les détruire semble assez hasardeux car rien ne peut assurer que les charges envoyées soient suffisantes pour le pulvériser. La NASA a donc décidé de tester la mission DART pour Double Asteroid Redirection Test, qui consiste à envoyer un vaisseau s’écraser sur Didymos, un astéroïde connu et ne représentant pas de danger dans le siècle à venir. En réalité, ce n’est pas l’astéroïde qui sera visé directement, mais la petite lune qui l’accompagne. Le vaisseau, de petite taille, sera lancé à plus de 23 000 km/h ce qui devrait provoquer un impact équivalent à l’explosion de trois tonnes de TNT. La mission qui aura pour but de vérifier la viabilité d’un impacteur cinétique devrait décoller en novembre de cette année.

Le reboot de L’Effaceur a été tourné en secret cet été

L’Effaceur (Eraser) est un film de 1996 réalisé par Chuck Russel dans lequel Arnold Schwarzenegger crève l’écran dans le rôle d’un spécialiste de la protection des témoins pourchassés par ses propres collègues. C’est dans le plus grand secret que son reboot de 2021, Eraser : Reborn, a été tourné cet été à Holywood. Aucun grand nom ne semble attaché au projet et c’est sans doute pourquoi les studios ont pu réussir à le garder secret si longtemps. Tourné sous la direction de John Pogue et actuellement en post-production, L’Effaceur Renaissance pourrait sortir au printemps 2022.

NOS TESTS DE LA SEMAINE :

La Keynote Apple a levé le voile sur l’iPhone 13, Sennheiser lance les CX Plus True Wireless et Asus ROG Strix G15 Advantage Edition fait ses preuves.

L’iPhone 13 se place dans la continuité de l’iPhone 12 avec un design similaire et seulement quelques grammes en plus. L’encoche est plus petite, le processeur est beaucoup plus rapide et la qualité photo et vidéo a été revue à la hausse. La luminosité de son écran est annoncée comme 28% plus importante par rapport à l’iPhone 12, capable d’atteindre 800 nits, voire 1200 nits pour les contenus HDR. Apple insiste aussi sur l’excellente résistance de son dernier-né, qui répond à la norme IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le processeur de l’iPhone est baptisé A15 Bionic, supposé être ultra puissant tout en étant plus économe en énergie. Côté stockage, une version 1 To réservée aux modèles Pro fait son apparition.

Sennheiser lance les CX Plus True Wireless, des écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Ajoutant les fonctions qui manquaient cruellement à leur prédécesseur, ils se révèlent être des écouteurs sans fil complets offrant un rapport qualité/prix intéressant. Le rendu sonore est de très bonne tenue, tout comme la latence, basse comme jamais. Sennheiser n’a malheureusement pas changé le design des écouteurs qui restent toujours trop gros, ni du boîtier qui est un peu encombrant.

Avec le ROG Strix G15 Advantage Edition, Asus propose une plateforme 100% AMD particulièrement convaincante. Cet ordinateur portable gaming est doté d’un processeur Ryzen 9 5900HX, pèse 2,5 kg et ses performances s’approchent ou dépassent celles offertes par une RTX 3070 Mobile. La connectique est complète avec une sortie HDMI 2.0b, un connecteur Ethernet, trois port USB 3.2 Gen1, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C (compatible DisplayPort 1.4 et PowerDelivery 3.0) et l’indispensable connecteur audio combo. Le ROG Strix G15 Advantage Edition nous a séduit, surtout si l’on tient compte de son prix légèrement inférieur à celui d’une configuration équivalente à base de GeForce RTX.

