Soldes d’hiver casques audio 2024 : les bons plans à ne surtout pas rater 

Les soldes d’hiver 2024 viennent de débuter ce mercredi 10 janvier et vont continuer jusqu’au 8 février. Pendant cette période, il est possible de profiter de tarifs préférentiels sur une large sélection de casques Bluetooth et d’écouteurs sans fil. Voici les meilleures offres disponibles pendant les soldes.

Lors de ces soldes d’hiver 2024, on retrouve de nombreuses promotions sur de nombreux produits. On peut citer tout ce qui tourne autour de l’audio, comme les casques Bluetooth, les écouteurs sans fil et même les enceintes. De même, on trouve des casques équipés de la technologie ANC à des prix cassés. Cela est également vrai pour les écouteurs à réduction de bruit. Quoiqu’il arrive, vous avez du 10 janvier au 8 février pour profiter de différentes réductions sur des appareils Sony, Apple, Bose ou Beats.

Dans cet article, nous avons regroupé les meilleures offres du moment pour vous aider à trouver le modèle qui vous convient le mieux. De même, nous allons régulièrement mettre à jour ce dernier pour que vous ne passiez pas à côté d’une bonne affaire.

Les meilleures offres audio pour les soldes d’hiver 2024

JBL Tune710BT

Le JBL Tune710BT profite d’un excellent rapport qualité prix pour les soldes. Il profite d’une qualité sonore très correcte grâce à de bons mediums et de bonnes basses. L’une de ses plus grandes forces est son autonomie de 50 heures, vous évitant de le recharger trop souvent. La qualité de fabrication est également dans la moyenne avec l’emploi de plastiques de bonne qualité et des coussinets en simili-cuir confortables.

Son format circum-aural lui confère également un très bon confort, puisque l’entièreté des oreilles est englobée. À 49€, le JBL Tune 710BT s’avère être une excellente affaire pour ceux désireux de s’offrir un casque moyen de gamme au prix défiant toute concurrence.

Sony WH-CH720N

La réputation de Sony en matière d’audio n’est plus à faire. Le WH-CH720N reste un modèle de milieu de gamme pour ceux souhaitant un casque audio énergique et agréable à porter. Il est en plus doté d’une réduction de bruit efficace qui supprime la plupart des bruits gênants et environnants. Lorsque la fonctionnalité est activée, la batterie dure 35h avant de devoir l’alimenter avec la prise USB-C. Lorsque la réduction de bruit est désactivée, l’autonomie peut être poussée jusqu’à une cinquantaine d’heures.

Côté ergonomie, le modèle est très bien doté avec un placement astucieux des boutons. Ils tombent correctement sous le doigt et il sera difficile de les confondre. Affiché à moins de 90 €, le produit arbore en plus une qualité de finition correcte avec un assemblage de qualité, dépourvu de bruits parrasites.

Philips Fidelio L3

Le Philips Fidelio L3 s’adresse aux audiophiles dans l’âme. Celui-ci voit son prix chuter littéralement. Ce produit d’exception arbore une finition exemplaire avec l’utilisation de matériaux de qualité. Les oreillettes fournissent un excellent son modelé par une précision des médiums et des aigus. Comme tous les casques modernes, celui-ci intègre une réduction de bruit active qui fait un travail remarquable dans toutes les situations.

De plus, il est doté d’une autonomie très correcte de 40h sans l’atténuation de sons activée, ce qui reste très honnête. Le format circum-auriculaire est très agréable à porter puisque les coussinets englobent toute l’oreille.

Les autres offres des soldes d’hiver 2024

Les casques audio et autres écouteurs ne sont pas les seuls produits actuellement en soldes. En effet, une large sélection de produits high tech sont actuellement en promotion. On peut, par exemple, citer les smartphones, les tablettes, les montres connectées ou même les téléviseurs 4K. Pour vous aider à faire un choix avisé, nous avons listé ci-dessous l’ensemble de nos articles autour des soldes d’hiver 2024. Les articles sont divisés par produits, catégories et enseignes. Bien évidemment, l’ensemble est fréquemment mis à jour au gré des offres.

Les meilleurs bons plans par boutiques

Les meilleurs bons plans par catégories de produit