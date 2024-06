Blue et Compagnie s’empare de la tête du classement des films les plus piratés de la semaine

Le classement des films les plus téléchargés de la semaine du 24 juin a été dévoilé. En tête, un film familial : Blue et Compagnie avec Ryan Reynolds. Le reste est sans surprise : les pirates téléchargent des blockbusters étasuniens.

Toutes les semaines, les pirates se jettent sur les torrents pour télécharger illégalement des films malgré la forte répression des ayants droit. Sans surprise, ce sont les nouveautés étasuniennes qui suscitent l’attention des internautes. Torrent Freak dévoile, comme chaque semaine, son classement des œuvres qui ont été les plus piratées. Surprise, un film familial s’impose en tête de ce top.

Godzilla et King Kong se font détrôner par d’autres créatures mais bien plus mignonnes puisque Blue et Compagnie est en tête des piratages. Il s’agit d’un film réalisé par John Krasinski, surtout connu pour son rôle de Jim dans The Office. Le long-métrage met en scène Steve Carell, qui a joué Michael Scott dans le sitcom culte, ou encore Ryan Reynolds aka Deadpool dont le retour se profile dans un troisième film avec Hugh Jackman.

Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire ne descend pas trop bas puisque le film est en seconde position contre la première, la semaine précédente. Ensuite, c’est Riposte avec Jessica Alba, l’un des films du mois sur Netflix qui a été massivement piraté malgré les critiques très négatives.

Top 10 des films les plus torrentés de la semaine

Voici le top 10 des films les plus piratés cette semaine du 24 juin, avec leur note IMDb :

Blue et Compagnie (6,6) Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (6,3) Riposte (4,6) The Fall Guy (7,1) Civil War (7,4) Dune, deuxième partie (8,8) Furiosa : Une saga Mad Max (7,9) Hit Man (7,1) The Ministry of Ungentlemanly Warfare (7,1) Kung Fu Panda 4 (6,3)

Pour le reste du classement, pas trop de surprise. Les films des précédentes semaines sont tous présents, preuve que les pirates tournent autour des mêmes œuvres pendant un long moment. La seconde partie de Dune est encore là tout comme Furiosa: Une saga Mad Max, autre production de la Warner.

The Fall Guy enchaîne les semaines dans le classement et Civil War, nouvelle production A24, conserve sa place. Idem pour Kung Fu Panda 4 qui malgré sa 10e position, ne sort toujours pas. Hit Man, autrefois premier du classement, dégringole constamment.

Rappelons que le téléchargement de ces œuvres est totalement illégal. Les pirates font perdre de l’argent aux ayants droit, notamment car certains films sont encore dans les salles de cinéma comme Furiosa: Une saga Mad Max ou Blue et Compagnie. Cette mise à disposition gratuite a des conséquences sur le box-office qui permet de financer d’autres productions, parfois plus confidentielles et d’auteur.