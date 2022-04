Le film The Super Mario Bros se fait attendre, Miyamoto s’excuse

Lundi soir, les sociétés Illumination et Universal ont annoncé leur décision de repousser la sortie en salles de Super Mario Bros. du 21 décembre 2022 au 7 avril 2023. Mais que les fans ne s’inquiètent pas, Chris Pratt sera toujours de la partie.

Le film The Super Mario Bros se fait attendre- Crédits : Nintendo

C’est le créateur et concepteur de jeux de Mario, Shigeru Miyamoto, qui a fait la première annonce lui-même, sur Twitter, via le compte de Nintendo of America.

Une annonce en personne

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022

« C’est Miyamoto. Après avoir consulté Chris-san, mon partenaire chez Illumination sur le film Super Mario Bros. nous avons décidé de déplacer la sortie mondiale au printemps 2023, soit le 28 avril au Japon et le 7 avril en Amérique du Nord. Mes plus sincères excuses, mais je vous promets que cela en vaudra la peine. »

Le tweet n’a pas fourni d’explication sur la façon dont Chris Pratt dépeindra Mario, ni répondu à aucune des autres questions que nous nous posons depuis l’annonce de ce projet en 2018.

Ce que nous savons

Le film d’animation, n’a pas de titre officiellement annoncé. Il contiendra les voix de Chris Pratt en tant que Mario, Anya Taylor-Joy en tant que princesse Peach et Jack Black en tant que Bowser. Pour compléter le casting, Charlie Day est Luigi, Keegan-Michael Key est Toad, Seth Rogan est Donkey Kong, Kevin Michael Richardson est Kamek, Fred Armisen est Cranky Kong et Sebastian Maniscalco est Spike. Le film est écrit par Matthew Fogel (Minions : The Rise of Gru) et co-réalisé par Michael Jelenic et Aaron Horvath.

Le film Super Mario Bros. devait sortir en salles le 21 décembre prochain. Sa nouvelle sortie en avril 2023 le met à l’écart d’un autre film très attendu, Avatar 2 de James Cameron, qui devrait sortir en salles le 16 décembre.

Si le film est très attendu, il ne fera logiquement pas le poids face à la mega-production qu’est Avatar. Un projet dont nous ne savons d’ailleurs pratiquement rien non plus. À part la conservation de l’essentiel du casting original, des scènes aquatiques, et la possibilité d’une sortie synchrone d’une version cinéma et d’une version streaming.

Les fans de Mario devront patienter. En attendant, en cliquant sur le lien, ils peuvent regarder 20 minutes de scènes coupées de la version de Super Mario Bros de 1986.

Source : TheVerge