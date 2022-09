Le forfait Free Mobile à 2 € offre les appels illimités et 1 Go de data pour 2,99 €/mois

Le forfait Free Mobile à 2 € s’enrichit. Pour 2,99 € de plus par mois, les usagers bénéficient d’une enveloppe d’Internet mobile de 1 Go ainsi que d’appels, SMS et MMS illimités vers la France et les DOM (pour les SMS, hors Mayotte).

Option Booster de Free Mobile ©Free

Pour rappel, l’offre basique du forfait à 2 € comprend 2 heures d’appel et 50 Mo de data par mois. L’option Booster fait donc exploser ce petit forfait. D’autant qu’il est aussi utilisable à l’étranger avec 1 Go par mois et appels illimités en Europe et dans les DOM.

Seule petite limite, une fois le quota de data atteint, Free Mobile facture 0,05 € par mégaoctet supplémentaire.

A lire > Forfait fibre, qui a la meilleure offre ?

4,99 € par mois, sans engagement, sans limite dans le temps

L’option Booster est disponible pour les nouveaux et les anciens abonnés. Si elle n’est pas souscrite en même temps que le forfait, mais ultérieurement, Free Mobile surfacture de 10 € son activation. Une manière de forcer un peu la main le client.

Affiché à 2 € par mois, le petit forfait de Free Mobile est à 0 € si vous êtes abonnés Freebox. De facto, avec son option Booster, ce forfait illimité avec 1 Go de data revient à 4,99 € ou au mieux 2,99 € par mois. Un abonnement très intéressant puisque, comme le rappelle Free, il est sans engagement et surtout son tarif avantageux n’est pas limité dans le temps.

Et si vous avez besoin de plus de data, Free Mobile propose aussi son forfait à 19,99 € par mois. La première année est à 13,99 € par mois. Sans engagement, il inclut les appels, SMS, MMS illimités, même à l’étranger, ainsi qu’une enveloppe data de 110 Go. Si vous êtes abonnés Freebox, le prix chute à 9,99 € par mois et donne accès à une enveloppe data illimitée.

Source : Free Mobile