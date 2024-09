Le Galaxy S24 FE plus si abordable que ça ? Une grosse augmentation de prix serait prévue

Alors que le lancement du Galaxy S24 FE est attendu de pied ferme, une fuite vient de lever le voile sur le prix du futur smartphone abordable. Et la facture serait bien plus salée pour mettre la main sur le successeur du S23 FE.

Samsung Galaxy S23 FE © Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Plusieurs mauvaises nouvelles se profilent pour le Galaxy S24 FE. Outre la persistance de la charge rapide 25 W, le futur smartphone “abordable” risque de voir son tarif gonfler sensiblement. Comme le révèle WinFuture, le nouveau modèle Fan Edition pourrait coûter la bagatelle de 799 euros (version 128 Go de stockage). Soit une hausse de 100 euros par rapport au Galaxy S23 FE proposé au tarif de 699 euros lors de sa sortie.

Avec un tel prix, il coûterait ainsi simplement 100 euros de moins que son grand frère, le Galaxy S24 (test ici), dont la version de base (8 Go de RAM / 128 Go) s’affichait à 899 euros au lancement. Malgré la fiabilité éprouvée de WinFuture, il faut pour le moment considérer cette fuite avec prudence. Et attendre une confirmation officielle avant de tirer des conclusions trop hâtives.

Samsung Galaxy S24 FE: Größerer Bildschirm, Exynos 2400e und 50-MP-Kamera. Das neue "Flaggschiff für Sparfüchse" kommt mit 6,7 Zoll Display und fünf Farboptionen. Das soll es kosten #Samsung #GalaxyS24FE https://t.co/IgPiHYtdvF — WinFuture.de (@WinFuture) September 9, 2024

Galaxy S24 FE : vers une hausse de 100 euros ?

Mais si le rapport se confirme, les technophiles risquent de réfléchir à deux fois avant de craquer pour le nouveau FE, qui se positionne pour rappel entre les séries A (smartphones d’entrée et de milieu de gamme) et les séries S (haut de gamme). Face à cette différence de prix ténue, les consommateurs pourraient plutôt être tentés par le S24 classique qui jouit d’une fiche technique plus musclée. D’autant qu’il est désormais possible de le trouver à prix très réduit chez certains détaillants.

Nous en aurons le cœur net dans peu de temps, le S24 Fan Edition étant censé sortir avant la fin de l’année. D’après les rumeurs, il arborerait un écran OLED de 6,7 pouces offrant une luminosité maximale de 1900 nits. Le S24 FE serait propulsé par le SoC maison Exynos 2400 alimenté par 8 Go de mémoire vive. Il aurait droit en outre à une batterie de 4565 mAh et à un triple module photo dorsal (grand-angle de 50 MP, ultra grand-angle de 12 MP, téléobjectif de 8 MP).