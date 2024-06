Galaxy Z Fold 6 : une hausse de prix est à craindre pour le pliable de Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 5 – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Samsung présentera sa nouvelle génération de smartphones pliables en juillet. Plusieurs informations parcellaires ont déjà fuité sur le Galazy Z Fold 6, notamment sur son design. Aujourd’hui, un nouveau leak fait la lumière sur les prix attendus du futur smartphone. Et une mauvaise nouvelle se dessine, du moins pour les consommateurs américains.

Combien coûtera le Galaxy Z Fold 6 ?

Le site SmartPrix commence par confirmer que trois configurations de stockage du Z Fold 6 seront disponibles à l’achat : 256 Go, 512 Go et 1 To. De quoi confirmer une précédente fuite dont nous nous faisions l’écho. En revanche, les tarifs vont gonfler par rapport au Z Fold 5. Une augmentation de 100 dollars sur chaque modèle est en effet à craindre sur le marché américain. Voici les prix attendus :

Galaxy Z Fold 6 (256 Go) : 1 899,99 $

1 899,99 $ Galaxy Z Fold 6 (512 Go) : 2019,99 $

2019,99 $ Galaxy Z Fold 6 (1 To) : 2 259,99 $

Reste à savoir si cette hausse conséquente s’appliquera également sur les autres marchés dont l’Europe. Une telle augmentation serait évidemment un coup dur pour les technophiles qui avaient prévu de craquer pour le nouveau pliable. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 5, que nous avons testé ici, est vendu à partir de 1899 euros. Son successeur risque ainsi de chatouiller la barre symbolique des 2000 euros, voire de la dépasser allégrement.

Il faut évidemment prendre cette nouvelle fuite avec des pincettes dans l’attente du lancement officiel du smartphone. Le futur pliable devrait se décliner en trois coloris : Navy, Silver Shadow et Pink. Si sa charge rapide s’annonce décevante (25 W comme son prédécesseur), il devrait profiter de la panoplie complète de Galaxy AI. Le système serait d’ailleurs agrémenté d’une nouvelle fonctionnalité pratique permettant de transformer un dessin en image.

Pour rappel, la conférence de présentation devrait se tenir le 10 juillet prochain.