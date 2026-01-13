Le Google Pixel 9 Pro s’effondre à 669 € chez Boulanger, ne manquez pas cette offre exeptionnelle !

Le haut de gamme de Google voit son prix chuter de façon spectaculaire chez Boulanger ! Le Pixel 9 Pro est actuellement proposé à 669 € au lieu de 1 100 €, une remise massive sur l’un des smartphones Android les plus complets du marché.

Avec le Pixel 9 Pro, Google continue d’affiner sa recette : un smartphone compact, puissant et parfaitement optimisé pour Android. Avec son écran OLED Actua de 6,3 pouces, fluide jusqu’à 120 Hz, il offre un affichage à la fois lisible, lumineux et précis, idéal pour un usage quotidien intensif.

Sous le capot, la puce Google Tensor G4, associée à 16 Go de RAM, assure une excellente fluidité que ce soit pour le multitâche, la photo ou les fonctions d’intelligence artificielle propres à l’écosystème Pixel. L’expérience Android est ici pensée par Google de bout en bout pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants !

Photo, autonomie et sécurité : les piliers de l’écosystème Pixel

La photographie reste l’un des grands points forts de ce Pixel 9 Pro. Ce dernier embarque un module photo épaulé par les algorithmes maison de Google, réputés pour leur traitement naturel des couleurs, leur gestion de la lumière et leurs performances en basse luminosité. Les selfies ne sont pas en reste grâce à une caméra frontale haute définition parfaite pour la vidéo comme pour les appels.

Côté autonomie, la batterie de 4 700 mAh permet de tenir une journée complète sans difficulté, avec en prime la charge rapide et la recharge sans fil. La sécurité est également au cœur de l’expérience Pixel, grâce au coprocesseur Titan M2, aux mises à jour de sécurité régulières et aux différentes protections directement intégrées au système.

Un bon plan à ne pas manquer !

À 669 €, le Pixel 9 Pro devient l’un des meilleurs rapports qualité/prix du segment premium. Difficile de trouver à ce tarif un smartphone aussi équilibré, qui combine un écran de qualité, un module photo de référence, des performances solides et un suivi logiciel aussi exemplaire.

