Un pack Google Pixel 9a + Pixel Buds A à 399 € ? Ne manquez pas cette offre exceptionnelle !

Google propose l’un de ses plus gros bundles de l’année : un Pixel 9a accompagné des Pixel Buds A à 399 € au lieu de 699 €. Une remise impressionnante de 43% sur un pack premium combinant un smartphone et des écouteurs sans fil.

Le Pixel 9a s’inscrit dans la continuité de la gamme de smartphone Google : un téléphone simple, efficace et pensé pour la photo. Il profite de la puce Tensor G4 et du traitement logiciel maison reconnu pour offrir une expérience fluide et agréable au quotidien. Et le tout dans un format compact et un design sobre et moderne fidèle à l’ADN Pixel.

Ce pack ajoute les Pixel Buds A, des écouteurs compacts et confortables parfaitement intégrés à l’écosystème Google. Ils basculent automatiquement entre les appareils, reconnaissent le “Hey Google”, offrent une égalisation optimisée… Un ensemble cohérent qui permet de s’équiper d’un combo smartphone + audio sans exploser son budget.

Un pack complet et équilibré

Le Pixel 9a embarque la puce Google Tensor G4, pensée pour optimiser l’utilisation de l’intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale, de la photo et de l’expérience globale sous Android 15. Sa batterie de 5 100 mAh et sa charge rapide assurent une bonne endurance toute la journée. Si vous avez un usage normal de votre smartphone, vous ne devriez pas être embêté.

L’écran Actua/OLED FHD+ de 6,3 pouces offre un affichage net, lumineux et agréable à l’usage. La connectivité est également moderne avec la 5G, le WiFi 6E, le Bluetooth et un port USB-C. Compatible IP68, le Pixel 9a également résiste à l’eau, à la poussière et aux immersions ponctuelles jusqu’à 1 mètre, ce qui en fait un téléphone fiable et polyvalent au quotidien.

Côté photo, il mise sur un ensemble triple capteur 50 + 48 + 13 Mpx ,épaulé par les algorithmes Google pour obtenir des clichés détaillés, même dans des conditions de faible luminosité. À l’avant, le capteur 13 Mpx permet de prendre des selfies nets et de profiter d’une bonne qualité pour les appels vidéo.

Une offre solide pour s’équiper sans compromis

À 399 €, l’ensemble Pixel 9a + Pixel Buds A devient l’un des meilleurs rapports qualité/prix du moment dans l’univers Android. C’est un bundle complet, cohérent et polyvalent, qui convient aussi bien aux utilisateurs du quotidien qu’à ceux qui veulent découvrir l’écosystème Google avec un appareil performant.

