Le Google Play Store a trouvé une nouvelle manière de séduire les gamers

Le Google Play Store s’agrémente d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire aux joueurs. Ces derniers pourront désormais tester certains jeux mobiles payants avant de passer ou non à la caisse.

Google va enfin nous permettre de tester les jeux payants du Play Store avant de potentiellement faire chauffer la carte bleue. “Pour vous aider à choisir plus facilement un jeu, nous lançons les Essais gratuits, une façon sans risque de découvrir la version complète d’un titre payant gratuitement”, révèle le géant de Mountain View sur son blog.

L’essai gratuit vous permettra de découvrir un titre pendant une durée limitée. Il sera par exemple possible de jouer librement à Dredge pendant une heure. On ne sait pas encore si cette durée sera standardisée ou si les éditeurs pourront l’adapter à leur guise. Si l’aventure vous botte, vous pourrez décider de passer à la caisse. Il sera alors possible de reprendre votre partie là où vous l’aviez laissée, la progression étant sauvegardée.

Les essais gratuits de jeux arrivent sur le Google Play Store

Si vous ne souhaitez pas acheter le jeu, il vous suffira tout simplement de sélectionner l’option “Désinstaller” à l’issue du délai imparti. Google espère que cette nouvelle fonctionnalité incitera davantage de joueurs à passer à la caisse. Ce qui est fortement probable : il est toujours plus facile de se décider lorsqu’on a déjà testé le jeu. Les “Games Trials” seront bientôt disponibles pour une sélection de jeux mobiles payants et arriveront prochainement sur la mouture PC du Google Play Games.

Concernant les PC justement, Google veut encourager le basculement d’une plateforme à l’autre avec le programme “Buy Once, Play Anywhere”. Si vous achetez un titre sur votre smartphone, vous pourrez y jouer également sur votre ordinateur sans frais supplémentaires. Il faut toutefois que les développeurs participent au programme, lequel n’est visiblement pas rétroactif pour les titres déjà en votre possession.

Notez enfin que le catalogue va s’étoffer ces prochains mois, Google annonçant l’arrivée de Moonlight Peaks, Sledding Game et Low-Budget Repairs.

