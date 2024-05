Play Store : vous allez pouvoir vous faire offrir des applications payantes

© Envato

Les nouveautés s’accumulent sur le magasin d’applications de Google. Le Play Store a notamment relevé le plafond de prix maximum pour une app, ce dernier passant à 1000 dollars. D’autres annonces ont été faites lors de la conférence Google I/0. Un nouveau bouton apparaîtra prochainement lorsque vous passerez à la caisse. Celui-ci vous permettra de demander à l’un de vos contacts de vous offrir une application payante ou un achat in-app.

En appuyant dessus, un lien de paiement sera généré. Vous pourrez alors le transmettre par SMS ou par e-mail à une personne prête à payer pour vous. Voici comment la fonctionnalité se présentera quand elle sera disponible. Au moment du paiement, vous verrez une nouvelle option baptisée “Demander à quelqu’un d’autre de payer” dans la section “Choisissez comment payer”.

Google Play Store : un bouton pour se faire offrir des cadeaux

Le lien sera fonctionnel pendant 24 heures avant d’être expiré. Il sera accompagné d’un texte de présentation qui citera le nom et le prix de l’application. Voici ce que votre bienfaiteur recevra : “Bonjour ! Je souhaite acheter [nom de l’application] par [nom du développeur] pour XX,XX €. Pouvez-vous me l’acheter via Google Pay ? Voici le lien de paiement”.

A noter que la politique de remboursement habituelle sera toujours appliquée. La personne qui vous aura offert l’application disposera d’un délai de 48 heures pour se faire rembourser. Google décrit cette nouveauté comme “un moyen fantastique de faire un cadeau ou de payer au nom d’un parent ou d’un ami”. Dans un premier temps, cette fonctionnalité sera déployée sur le marché indien. Elle devrait s’exporter ensuite dans d’autres régions du monde.

Toujours au rayon des nouveautés, le Google Play Store vous aide désormais davantage à reconnaître la fraude. Les applications gouvernementales sont à présent affublées d’un badge “gouvernement”. Un moyen d’éviter de se faire avoir en téléchargeant une fausse application potentiellement dangereuse pour vos données.