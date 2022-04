Le OnePlus 10R nous montre son derrière par inadvertance sur Amazon

Une image du OnePlus 10R a été repérée par l’utilisateur de Twitter @rudransh116, après un cafouillage évident d’une équipe marketing d’Amazon en Inde. L’image a été diffusée sur une publicité Instagram avec pour référence le OnePlus Nord 2. Néanmoins, tout laisse à penser qu’il s’agit en fait du prochain fer de lance de OnePlus, le modèle 10 R.

Le OnePlus 10R n’a plus beaucoup de secret pour nous avant sa sortie – Crédits : Twitter/ Yogesh Brar

Cette exposition involontaire du smartphone par Amazon sur son site nous donne une meilleure compréhension de ce à quoi ressemblera réellement le téléphone. Ceci en plus des précédentes fuites d’informations dont nous bénéficions déjà.

Un bloc photo principal composé de trois caméras

La fuite nous présente un téléphone avec panneau arrière abritant une configuration à trois caméras. Il y a une grande découpe circulaire pour la caméra principale et quelques découpes plus petites en dessous pour les deux capteurs. De plus, le module de caméra semble accueillir le flash LED. Nous pouvons remarquer que la face arrière du OnePlus est dotée de deux textures différentes.

Malheureusement, l’image divulguée du OnePlus 10R ne révèle pas le panneau avant du combiné. Néanmoins, des fuites passées affirment que l’écran du téléphone aura une découpe perforée au centre pour la caméra selfie. En outre, certains rapports suggèrent que le 10R sera une version rebaptisée du modèle chinois Realme GT Neo 3.

Les spécificités matérielles déjà fuitées

Fort de nombreuses fuites d’information sur Internet, nous attendons un smartphone équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 8100 ainsi que d’une RAM d’une taille allant jusqu’à 12 Go. On ne connaît pas encore la capacité de mémoire de l’appareil, qui pourrait toutefois être disponible dans les options habituelles de 128, 256 et 512 Go.

Nous devrions également découvrir ce modèle à sa sortie avec un écran AMOLED de 6,7 pouces, d’un appareil photo principal de 50 MP complété par un ultra grand-angle de 8 MP et des capteurs macro de 2 MP.

Les dernières informations laissent penser que le OnePlus 10R sera officialisé lors du prochain événement de la marque le 28 avril, ou certains autres produits seront eux aussi dévoilés.

Source : DigitalTrends