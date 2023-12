Le OnePlus 12 a un gros problème de conception, les utilisateurs sont en colère

Les premiers utilisateurs du OnePlus 12 sont en colère. La cause ? Un espace entre le capteur photo et la vitre arrière qui permet à des impuretés de s’immiscer. Certaines images montrent notamment un cheveu ou encore un insecte qui s’y sont glissés.

Assiste-t-on à un problème répandu du OnePlus 12 ? En tout cas, plusieurs utilisateurs chinois soulignent des problèmes dans la conception du smartphone haut de gamme venu défier Apple et Samsung. Plusieurs images partagées en ligne montrent une fabrication problématique qui nuit à l’étanchéité de l’appareil à cause d’un espace entre le capteur photo et la vitre arrière.

Un espace entre le capteur photo et la vitre arrière du OnePlus 12

Le OnePlus 12 est disponible en Chine mais il faudra attendre janvier 2024 pour mettre la main dessus dans le reste du monde. Un délai suffisant pour corriger le problème de conception dont souffrirait le smartphone ? Plusieurs utilisateurs chinois estiment sur Weibo qu’il y a un souci au niveau du contrôle qualité sur la chaîne de production du OnePlus 12.

De quoi parle-t-on exactement ? Si l’on en croit les images, il y a un espace assez proéminent entre le capteur photo et la vitre arrière. Certes, le OnePlus 12 n’est que certifié IP65, mais cet espace annule son étanchéité. L’eau et la poussière peuvent s’introduire, entraînant possiblement une panne matérielle plus rapide. Preuve qu’il y a un souci quelque part, certains ont montré des photos où un cheveu (mais aussi un insecte !) s’est glissé dans l’espace.

Bien évidemment, un utilisateur a contacté le constructeur qui lui assure que son smartphone ne craint rien. Peut-être comme une sorte d’aveu, OnePlus recommande tout de même aux personnes concernées de renvoyer leurs smartphones touchés par le problème. Espérons que d’ici la sortie mondiale, le contrôle qualité de la chaîne de production soit renforcé.

Quelle est la fiche technique du OnePlus 12 ?

Ce problème éclipse quelque peu la fiche technique du OnePlus 12. On trouve notamment un SoC Snapdragon 8 Gen 3 et jusqu’à 24 Go de RAM. Voici les caractéristiques complètes du smartphone.