Le PC Asus VivoBook est exceptionnellement à moins de 300 €

Le Black Friday n’a pas encore débuté mais Darty propose déjà une belle offre. Le PC Asus VivoBook voit son prix chuter et passe de 399 € à 299 €. Un prix très intéressant si les caractéristiques de ce PC portable vous intéressent.

Les personnes qui recherchent un PC portable performant devraient continuer la lecture de ce bon plan. En effet, pour moins de 300 €, vous pourrez acheter ce PC Asus VivoBook et l’emporter facilement dans votre sac lors de vos déplacements professionnels. Avant de craquer, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques de cette ordinateur.

Le PC Asus VivoBook E410MA-BV999WS Blanc possède un écran LED de 14 pouces avec à l’intérieur un processeur Intel Celeron N4020 avec une carte graphique Intel UHD Graphics 660 ainsi que 128 Go de stockage SSD et 4 Go de RAM. Élégant, fin, moderne et performant, il conviendra particulièrement à une activité bureautique. Sachez qu’il est aussi très léger, en mode Numpad il pèse 1,3 kilo, une raison supplémentaire pour le glisser dans votre sac de travail.

