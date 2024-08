PS5 : les ventes dégringolent, la console se vend de moins en moins

© Sony

Les ventes de PS5 ont chuté de 27% au premier trimestre 2024 par rapport à l’année précédente, marquant le début de la fin de vie de la console

Malgré la baisse des ventes de consoles, la division jeux de Sony affiche une croissance de 12% grâce aux ventes de jeux et services en ligne

Sony pourrait relancer les ventes avec le lancement d’une PS5 Pro et la sortie de jeux majeurs comme Death Stranding 2 et Marvel’s Wolverine en 2025

La PS5 va souffler sa 4e bougie alors forcément, Sony affiche un ralentissement des ventes de consoles. Il reste toutefois une bonne nouvelle pour l’entreprise japonaise : une croissance globale de la division jeux vidéo. Selon le dernier rapport financier de l’entreprise japonaise, la PS5 a franchi le cap des 62 millions d’unités vendues, une étape importante dans son parcours.

27 % de baisse pour les ventes de la PS5

Toutefois, ces chiffres révèlent une baisse significative des ventes de consoles sur un an. Au premier trimestre 2024, Sony n’a écoulé que 2,4 millions de PS5, contre 3,3 millions à la même période en 2023, soit une diminution d’environ 27 %. Cette performance est également en recul par rapport au trimestre précédent, où 4,5 millions d’unités avaient été vendues.

Malgré ce ralentissement, la division jeux de Sony affiche une santé financière robuste. Les revenus ont augmenté de 12 % grâce à la croissance des ventes de logiciels et des services en réseau comme le PlayStation Network, le PlayStation Plus et ses nombreux jeux offerts tous les mois et les revenus publicitaires. Le résultat d’exploitation a même bondi de 32 %.

Un changement notable dans les habitudes de consommation est la progression continue des ventes numériques. Sony rapporte que 80 % des ventes de jeux sur PS4 et PS5 se font désormais par téléchargement, les ventes physiques continuant leur déclin.

La PS5 Pro pourrait sauver les ventes de la console

Pour stimuler les ventes futures, Sony pourrait lancer une PS5 Pro d’ici la fin 2024. Cette stratégie, avec l’arrivée prévue de titres majeurs comme Death Stranding 2 et Marvel’s Wolverine (possiblement boosté par le succès en salle du film Deadpool & Wolverine) en 2025, laisse présager une année prometteuse pour l’entreprise. Sans oublier la sortie de titres majeurs d’éditeurs tiers comme GTA 6 qui serait meilleure sur PS5 Pro.

Le succès récent de Helldivers 2 a participé aux bons résultats de Sony, malgré un calendrier de sorties exclusives moins chargé que les années précédentes. Pour la fin de l’année fiscale en cours, la société compte sur des titres de moindre envergure comme Astro Bot.

Bien que le ralentissement des ventes de consoles soit préoccupant, il n’est pas inhabituel à ce stade du cycle de vie d’une console. La PS5 approche de sa 4e année sur le marché et la baisse de l’intérêt des consommateurs était prévisible. L’éventuelle sortie d’une version Pro pourrait relancer les ventes, de nombreux propriétaires actuels étant susceptibles de vouloir mettre à niveau leur équipement.