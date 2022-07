Le prix du HP Omen 15, avec Ryzen 5 5600H, GeForce RTX 3060 et écran 144 Hz, baisse de 420 € !

En temps normal, rares sont les configurations vendues aux alentours de 1000 € et destinées aux joueurs, car dotées de composants permettant de jouer dans de bonnes conditions en Full HD (c’est-à-dire avec une qualité graphique élevée). Aujourd’hui, grâce aux Prime Day d’Amazon, les amateurs de jeux peuvent choisir ce PC portable HP Omen 15-en1003sf, qui répond à cette problématique pour un prix de seulement 779 €, soit 420 € de moins que son prix habituel de 1199 €.

HP Omen 15-en1003sf > 779 € chez Amazon

Ce HP Omen 15 tire sa puissance du processeur AMD Ryzen 5 5600H, qui intègre 6 cœurs / 12 threads cadencés à 3,3 GHz/4,2. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et à un SSD de 512 Go, qui assure une bonne réactivité. Lorsqu’il s’agit de jouer en Full HD (1920 x 1080 pixels), les performances graphiques sont assurées par la puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060.

Cette dernière permet d’exploiter l’écran de 15,6 pouces dans de bonnes conditions. Ce dernier exploite une dalle LCD mate, ce qui est le gage d’une image dénuée de reflet. La définition d’affichage, Full HD, est suffisante pour un écran de cette taille. En revanche, la fréquence de rafraichissement maximale peut grimper à 144 Hz, pour ceux qui désirent privilégier une réactivité extrême dans certains jeu en ligne.

D’autre part, le HP Omen 15 est équipé d’un clavier rétro éclairé (en blanc uniquement !) et de haut-parleurs signés Bang & Olufsen. Bon point, sa connectique s’avère des plus complètes, avec quatre ports USB dont un de type C, une sortie vidéo HDMI 2.1 (qui permet d’envoyer un signal 4K en 120 Hz vers un moniteur ou une TV !), une autre sortie vidéo de type DisplayPort, une prise casque/micro, une prise Ethernet et un lecteur de cartes mémoire SD.

Le tout est placé dans un châssis pesant 2,4 kg et qui embarque une batterie de 71 Wh. Enfin, pour les transferts de données sans fil, la configuration peut s’appuyer sur les technologies Wi-Fi 6 (ax) et Bluetooth 5.0.

