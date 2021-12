Le retour de Willem Dafoe dans Spider-Man 3 n’était pas sans condition, de l’eau trouvée sur Mars, le Peter Parker de Tobey Maguire utilise de la toile organique, c’est le récap’

Willem Dafoe a accepté de reprendre le costume du Bouffon vert à condition de réaliser ses cascades sans doublure, le vaisseau spatial ExoMars Trace Gas Orbiter fait la découverte de traces d’eau sur Mars, le Spider-Man de Tobey Maguire utilisait de la toile organique et non un lanceur de toiles synthétiques, c’est le récap’ du jour.

Le retour de Willem Dafoe en méchant Bouffon vert n’était pas sans condition

Dans Spider-Man : No Way Home, on retrouve de nombreux méchants des adaptations précédentes, notamment le Boufon vert, de retour 20 ans après ses aventures dans la trilogie de Sam Raimi. C’est Willem Dafoe qui enfile à nouveau le costume du super-vilain, mais son retour n’était pas sans condition. En effet, l’interprète a exprimé son désir de vouloir réaliser ses cascades sans doublure et sans effets spéciaux numériques. L’acteur de 66 ans prouve encore une fois dans ce dernier volet être la meilleure itération du Bouffon vert.

Lire > Spider-Man 3 : Willem Dafoe a posé une condition pour revenir en Bouffon vert

Willem Dafoe rempile en Bouffon vert – Crédit : Columbia TriStar Films/Sony

Mars : une quantité d’eau importante sous forme de glace

Le vaisseau spatial ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), équipé de FREND, un instrument capable de détecter la présence potentielle d’eau à la surface du sol martien, vient de faire une découverte incroyable. En effet, il semblerait qu’une quantité inhabituellement élevée d’hydrogène soit présente dans le Grand Canyon de Mars, Valles Marineri. Il se pourrait donc que de gigantesques réserves d’eau, probablement sous forme de glace, existent sous le sol de la planète rouge.

Lire > Mars : on a trouvé une source abondante d’eau dans son Grand Canyon

Valles Marineris, vu à un angle de 45 degrés par rapport à la surface dans des couleurs presque vraies. L’image couvre une superficie de 630 000 km². Crédits : ESA



Le Spider-Man de Tobey Maguire utilise de la toile organique

Alors que les versions de l’homme-araignée de Tom Holland ou Andrew Garfield fabriquent des lanceurs de toiles synthétiques, le Spider-Man de Tobey Maguire est capable de générer des toiles avec son corps, suite à la morsure d’une araignée radioactive. Malgré les critiques des fans de comics, Sami Raimi assume ce choix osé et le justifie par le fait que selon lui, Peter Parker était un lycéen sans ressource et n’avait pas les moyens de concevoir de lanceurs de toiles synthétiques.

Lire > Spider-Man : pourquoi Tobey Maguire utilise de la toile organique ?