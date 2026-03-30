Beatbot complète sa gamme de robots de piscine avec des modèles moins chers

Avec les Sora 30 et Sora 10, la marque cherche à démocratiser l’entretien automatisé des piscines. Ces modèles font l’impasse sur certaines caractéristiques pour contenir les coûts.

Les robots sont de plus en plus présents pour nous aider dans l’entretien de nos maisons, qu’il s’agisse de robots tondeuses ou de robots aspirateur. Les piscines aussi profitent de ces nouveaux assistants de plus en plus performants. Les principaux blocages viennent souvent des prix. Et Beatbot l’a bien compris. En effet, c’était l’un des principaux reproches que l’on pouvait faire à l’un des modèles que nous avons testé l’an dernier l’AquaSense 2 Pro et qui était proposé à 2 700 € lors de son lancement.

Cette année Beatbot a déjà dévoilé le Sora 70, un robot de piscine capable d’assurer un nettoyage complet en totale autonomie, mais qui coûte 1300€. Aujourd’hui, la marque annonce 2 nouveaux modèles plus accessibles : les Sora 30 et Sora 10 lancés respectivement à 899€ et 699€.

Des robots plus accessibles qui font l’impasse sur la surface

Principale différence avec les modèles plus chers, l’écumage de la surface n’est pas intégré. En effet, les modèles les plus onéreux prennent en charge le lavage des 4 zones : le fond, les parois, la ligne d’eau et la surface. Cette dernière, aussi appelé zone d’écumage, n’est pas traitée par ces modèles moins chers. Il vous faudra donc dégainer votre épuisette pour enlever les gros débris qui flottent à la surface. Mais c’est clairement ce qu’il y a de plus simple à nettoyer dans une piscine. Le reste sera assuré par le robot.

• Le robot de piscine Sora 30 de Beatbot se positionne donc comme un modèle 3-en-1 dédié au nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau. Doté d’une puissance d’aspiration de 25 700 L/h et d’une batterie de 10 000 mAh, il est capable de traiter les zones peu profondes. Le stationnement intelligent en surface permet une récupération facile une fois le travail terminé.

Voir le Sora 30 sur Beatbot

Voir le Sora 30 sur Amazon

• Le Sora 10 de Beatbot assure le nettoyage du fond, des parois, de la ligne d’eau et des zones peu profondes dès 30 cm. Sa puissance d’aspiration de 25 700 L/h permet de capturer divers débris. Équipé de brosses pour les parois, il intègre un stationnement en surface. Sa batterie de 7 800 mAh offre jusqu’à 240 minutes d’autonomie et couvre environ 240 m², avec un filtre de 5 litres.

Voir le Sora 10 sur Beatbot