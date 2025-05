Test Beatbot AquaSense 2 Pro : toute la technologie d’un aspirateur robot au service de votre piscine

Bardé de composants de haute technologie, l’AquaSense 2 Pro de Beatbot est un robot 5-en-1 qui s’attaque au nettoyage des moindres recoins de votre piscine et rend l’eau plus limpide.

Le poids du robot Le nettoyage en surface nécessite parfois un pilotage manuel Verdict : Robuste et d’une conception particulièrement soignée, le Robot AquaSense 2 Pro est équipé pour gérer intégralement le nettoyage de votre piscine, quelle que soit sa forme et sa taille. Il peut œuvrer de longues heures durant en toute autonomie, dans les moindres recoins du bassin. C’est surtout sur le nettoyage des parois et de la ligne d’eau qu’il s’impose face à la concurrence, avec des résultats particulièrement bluffants. Son ergonomie et sa simplicité d’emploi comptent aussi parmi ses atouts majeurs. Beatbot achève de convaincre avec des fonctions originales et bien pensées comme le stationnement automatique en surface. Espérons que les futures mises à jour de ce robot qui présente le mérite d’être évolutif amélioreront encore le nettoyage en surface et du fond, pour l’instant perfectibles.

Qui n’a jamais eu envie, avec le retour des beaux jours, d’une piscine dans son jardin ? Mais lorsque le rêve devient réalité, il peut vite tourner au cauchemar pour ceux qui n’ont pas envisagé de solution de nettoyage ! Par manque d’entretien, l’eau peut vite devenir trouble, voire subir une prolifération d’algues qu’il sera difficile de déloger.

Pour pallier ces désagréments, l’utilisation d’un robot de piscine s’impose ainsi que l’ajout de produits pour conserver une eau bien propre. Seul bémol, pour la plupart des robots, le nettoyage reste souvent incomplet. De plus, pour les modèles hydrauliques, par exemple, il faut prévoir un câble suffisamment long si la piscine est grande. Et s’attendre à ce que le robot s’emmêle régulièrement dans ce câble qui le relie au système de filtration !

Fort de ce constat, le spécialiste du robot de piscine Beatbot a lancé sa ligne AquaSense 2 Series dont l’objectif est de faciliter le quotidien de l’utilisateur. Son modèle AquaSense 2 Pro, notamment, est vraiment conçu pour agir en totale autonomie, en limitant au maximum toute intervention humaine. Avec le plaisir de trouver une piscine toujours bien propre quand on souhaite prendre un bain ! Pari réussi ? L’AquaSense 2 Pro est un robot sans-fil qui promet un nettoyage intégral incluant le fond, les parois, la ligne de flottaison, la surface et l’eau elle-même. Du jamais vu chez ses concurrents ! Nous l’avons testé en piscine, voici ce que nous en avons pensé.

Combien coûte l’AquaSense 2 pro et où l’acheter ?

L’AquaSense 2 Pro est commercialisé sur le site de son concepteur BeatBot, mais aussi sur Amazon, dans une boutique dédiée à la marque. Comme tout appareil de très haute technologie, son prix est élevé, 2699 euros, mais la bonne nouvelle est que ce robot profite actuellement d’une réduction substantielle de 20% (code YZLHA4PE pour en profiter sur Amazon).

Ce modèle bénéficie d’une garantie commerciale de 3 ans, supérieure à la garantie légale de conformité de deux ans en France. Il profite également d’un délai de rétractation étendu à 30 jours. La marque fondée par des experts de l’industrie robotique veut ainsi montrer qu’elle a toute confiance dans la résistance de son produit.

Le robot est livré avec une station de charge qui permet de le poser en le positionnant à la verticale quand il arrive en fin d’autonomie. Un crochet en plastique est également fourni pour le ramener près du bord s’il a un peu dérivé ainsi qu’un manuel et un kit de clarifiant. Il est d’ailleurs possible d’en racheter sur le site de Beatbot. Ces cartouches sont vendues par 2, 6 ou 20 (de 20 à 25 euros l’unité).

La fiche technique de l’AquaSense 2 Pro

Type : aspirateur-robot sans fil

: aspirateur-robot sans fil Connectivité : Wi-Fi (5GHz, 2,4GHz) + Bluetooth

: Wi-Fi (5GHz, 2,4GHz) + Bluetooth Zone de couverture : fond de la piscine, parois, ligne d’eau et surface

: fond de la piscine, parois, ligne d’eau et surface Clarification de l’eau : système Clearwater à cartouche extractible

: système Clearwater à cartouche extractible Piscine : compatible toutes formes y compris en forme de rein

: compatible toutes formes y compris en forme de rein Capacité du panier de filtration : 3,7 litres

: 3,7 litres Système de filtration : 2 filtres (fin et ultrafin)

: 2 filtres (fin et ultrafin) Surface maximum traitée (au fond) : 360 m²

: 360 m² Puissance d’aspiration : 20 800 litres/heure

: 20 800 litres/heure Navigation : système de navigation intelligent CleverNav

: système de navigation intelligent CleverNav Stationnement automatique en surface : Oui

: Oui Évacuation automatique de l’eau : oui

: oui Capacité de la batterie : 13 400 mAh

: 13 400 mAh Autonomie annoncée : Jusqu’à 11 heures en surface, 5h au fond ou sur les parois

: Jusqu’à 11 heures en surface, 5h au fond ou sur les parois Temps de chargement annoncé : 4,5 heures

: 4,5 heures Poids du robot : 11,4 kg

: 11,4 kg Durée de garantie : 3 ans

Une conception haut de gamme

L’AquaSense 2 Pro est un beau bébé d’un peu plus de 11 kg, ce qui n’est guère étonnant. Il est, en effet, équipé d’une confortable batterie, de moteurs puissants et de brosses à haute efficacité. Beatbot a apporté un soin particulier à la conception du robot et de ses accessoires, qu’on constate dès la livraison, avec un packaging irréprochable et un manuel papier parfaitement clair et en français.

Le robot dispose d’une poignée solide et pratique, très utile pour la mise à l’eau, du fait du poids de l’aspirateur. Le revêtement plastique du robot est qualitatif, de type IMR de qualité automobile (Isolants Minces Réfléchissants, destinés à réduire les échanges thermiques). Il brille sous le soleil avec des reflets vert foncé, sobres et élégants. L’ensemble respire la solidité. La prise en main est immédiate grâce à une conception bien pensée. D’une pression, on ouvre le capot qui donne accès au panier de filtration double (capable de piéger des débris de 150 à 250 microns). De l’autre côté, on ouvre la trappe qui donne accès à l’emplacement pour loger le kit de clarifiant.

Pour fonctionner, le robot dispose de deux grosses roues semblables à des chenilles, mais aussi de 4 roues de guidage latérales. De part et d’autre, deux jeux de brosses à rouleau gris clair (facilement démontables pour les nettoyer) sont présents pour récurer les surfaces.

En façade, l’AquaSense 2 Pro est équipé de capteurs à ultrasons (au niveau de l’indication Ultrasonic AI sur le devant) pour se repérer, d’un panneau de commande assorti sur le dessus d’un bandeau indicateur LED et d’une sortie d’eau. Selon la couleur du bandeau, on sait, par exemple, si la batterie est à plat (orange) ou si le robot est en mode appairage réseau (bleu clignotant). À l’arrière, on découvre 2 propulseurs. C’est très tech, mais finalement simple à appréhender pour un utilisateur novice.

L’application Beatbot est multifonction

Disponible sur le Play Store et l’App Store, l’application Beatbot joue plusieurs rôles : elle permet de sélectionner un mode de fonctionnement (ce qui peut également être fait depuis le panneau de commande du robot), mais surtout d’en personnaliser un. Depuis son interface, vous pouvez d’autre part surveiller le travail accompli.

Enfin, elle permet surtout de piloter l’AquaSense 2 Pro au travers d’une « télécommande », voire de l’interrompre prématurément grâce au mode stationnement qui le remet en place sur le bord de la piscine, à portée de bras. Précisons qu’en fin de tâche ou lorsque son autonomie tombe à 15%, le robot remonte automatiquement à la surface.

C’est l’un des grands points forts de ce robot sans-fil. Il n’est pas nécessaire d’aller le chercher à la nage parce qu’il est resté bloqué au fond. Et l’avantage du pilotage est que s’il a dérivé loin du bord, on peut ranimer l’appareil et le rapprocher du bord grâce au mode dédié dans l’appli.

Particulièrement astucieuse, cette fonction pratique présente quelques limites. L’AquaSense 2 Pro est connecté en Wi-Fi à l’appli (le Bluetooth vient en renfort uniquement lors de l’appairage). Il faut donc que la piscine ne soit pas trop éloignée de la box ou, si c’est le cas, mieux vaut disposer d’un répéteur sur la terrasse. D’autre part, le signal Wi-Fi est absorbé par les molécules d’eau (en 2,4 GHz comme en 5GHz). Il est donc trop atténué lorsque le robot est au fond de la piscine. Cela concerne tous les appareils du marché pour l’instant. Le pilotage depuis l’appli est donc possible, seulement lorsque le robot remonte pour nettoyer la ligne d’eau ou la surface.

Le robot excelle sur les parois et la ligne d’eau

Lors de la première mise à l’eau – que vous ayez installé l’application ou pas, le mieux est d’opter pour le mode Pro qui exploite toutes les aptitudes du robot : avec le nettoyage du fond, des parois, de la ligne d’eau et de la surface. On peut ajouter aussi le clarifiant depuis l’application.

Après avoir posé à plat le robot sur le sol quelques secondes pour qu’un calibrage indispensable soit effectué automatiquement, il n’y a plus qu’à le mettre dans la piscine et à enclencher le mode Pro.

L’AquaSense 2 Pro va peu à peu couler jusqu’au fond pour débuter son nettoyage. Il commence par un tour de la piscine pour prendre connaissance de sa géométrie, à l’aide de ses nombreux capteurs. Le schéma (rond, carré, rectangulaire…) sera d’ailleurs disponible en fin de session dans l’appli. Puis il commence ses allers-retours en suivant plus ou moins un chemin en forme de S. Le nettoyage du fond est efficace sur de fines particules logées dans des rainures, mais reste perfectible sur des débris plus gros.

La ligne d’eau avant le passage de l’AquaSense 2 Pro … après son passage

C’est lorsque le robot attaque la paroi que l’on est bien plus épaté par ses performances. Grâce à ses chenilles et à ses brosses, il adhère véritablement au mur, à la montée et surtout à la redescente. Il sort même de l’eau deux fois pour bien frotter la ligne d’eau. Même des traces verdâtres (résidus d’algues) n’y résistent pas. Seules subsistent celles que le robot ne peut atteindre… derrière l’échelle ! Pour le propriétaire d’une piscine, le gain de temps et d’énergie est énorme : il n’est plus nécessaire d’aller frotter soi-même ces traces. L’AquaSense 2 Pro s’en charge.

Le robot termine son nettoyage par la surface. S’il avale sans peine les moucherons et autres microdébris, il n’en va étonnamment pas de même avec les feuilles (il est vrai faciles à récupérer à l’épuisette). Le robot, dans son déplacement, a tendance à repousser les feuilles sur les côtés. Il reste alors la possibilité d’utiliser la télécommande dans l’application Beatbot pour obliger le robot à aller directement vers les feuilles pour qu’il les aspire dans son double panier. Il y a fort à parier que les plus joueurs trouveront ce mode (un nettoyage façon jeu vidéo), particulièrement ludique. Beatbot a même prévu un bouton pour accélérer la vitesse !

En fin de parcours, le robot évacue automatiquement l’eau à l’aide du processus Smartdrain inspiré des sous-marins. Il peut alors flotter en surface et être sorti ainsi plus facilement de la piscine. Une fois un peu égoutté, il n’y a plus qu’à le poser sur sa station de charge.

L’autonomie est très confortable

Grâce à sa batterie de haute capacité qui nécessite un peu plus de 4 heures pour être complètement rechargée, l’AquaSense 2 Pro dispose d’une autonomie très satisfaisante. En mode Zone avec deux passages demandés au fond, sur les parois et en surface, le robot a œuvré 6 heures d’affilée, parcourant au sol près de 185 m2, avant de déclarer forfait. En mode Pro (1 seul passage), il a fonctionné plus de 3 heures, couvrant plus de 110 m² au sol. Il restait à la fin plus de 60% de batterie.

En cas d’absence, un mode Eco très appréciable permet de laisser le robot dans la piscine toute la semaine. Il procédera alors automatiquement à un nettoyage du sol tous les deux jours, afin que vous puissiez retrouver une piscine propre le week-end.

Pour recharger le robot, il faut le placer correctement sur sa station, en veillant à ce qu’il soit bien aligné sur les points de contact pour la charge. L’avantage est qu’on peut vérifier visuellement depuis le bandeau lumineux ou depuis l’appli que c’est le cas. Cette station facilite le rangement du robot à la verticale (ce qui évite de l’abîmer) et il n’y a pas de câble à brancher sur l’appareil lui-même.

Un nettoyage simple et rapide

Le système de double panier recueille à la fois les petits et les minuscules débris et c’est essentiellement lui qu’il faut nettoyer à la fin de chaque session. On extrait les paniers de leur emplacement, on les désolidarise, on secoue les filtres au-dessus d’une poubelle et on les rince. C’est tout.

Avant de relancer une session de nettoyage, il faut juste vérifier que « l’œil « de l’aspirateur n’est pas obstrué en le nettoyant délicatement (au niveau de l’inscriptions Ultra Sonic AI).

De temps en temps, démonter les brosses pour vérifier qu’il n’y a pas de brindilles ou feuilles coincées peut être utile. La partie maintenance se limite à ces quelques manipulations, auxquelles s’ajoute le changement du kit d’agent clarifiant. Conçu à partir de produits naturels (des carapaces de crabes recyclées), ce clarifiant rendra l’eau plus limpide et ce, sans faire appel à des produits chimiques. Une technologie exclusive à Beatbot.