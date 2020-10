Le Samsung Galaxy S21 pourrait être vendu sans son chargeur

Selon ChosunBiz, citant des sources dans l’industrie, Samsung pourrait ne pas inclure de chargeur ni d’écouteurs dans les boîtes de ses Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 – Crédit : OnLeaks

Apple a récemment dévoilé sa nouvelle gamme d’iPhone 12, et en a profité pour retirer les chargeurs et les écouteurs des boîtes, invoquant des raisons écologiques. Apple a même aussi retiré les chargeurs des boîtes des iPhone 11, SE (2020) et XR, qu’il continue à vendre sur son site internet.

Selon la marque américaine, retirer les chargeurs permet de réduire les émissions de carbone et éviter l’extraction et l’utilisation de matériaux précieux, ce qui permet d’obtenir des emballages plus petits et plus légers, en plus de pouvoir expédier 70% de boîtes supplémentaires sur une palette.

Samsung pourrait s’inspirer d’Apple pour faire des économies

En juillet, nous rapportions déjà que Samsung pourrait retirer les chargeurs de certains smartphones à partir de 2021. Alors que la série Galaxy S20 comprenait un chargeur de 25W et une paire d’écouteurs USB-C AKG, la série Galaxy S30 pourrait se contenter d’un câble et d’un outil d’éjection de la carte SIM.

Le retrait du chargeur permet de réduire les émissions de carbone et de retirer des voitures de la circulation, mais ces raisons écologiques sont à nuancer. En effet, les fabricants prétendent que les utilisateurs n’ont pas besoin d’adaptateur secteur, car ceux-ci en ont déjà plein à la maison.

Le problème, c’est que tout comme Apple, Samsung pourrait changer le câble fourni. Celui-ci pourrait nécessiter une connectique USB-C et non USB-A comme on peut trouver sur les anciens chargeurs. Les utilisateurs seraient donc obligés d’acheter un adaptateur secteur séparément pour brancher leur smartphone à une prise électrique.

Un achat supplémentaire engendrerait un nouvel emballage et une nouvelle livraison, ce qui va à l’encontre des raisons écologiques évoquées par les fabricants. Néanmoins, en France, Samsung ne pourrait pas retirer les écouteurs des boîtes, car la législation française impose aux fabricants d’inclure un kit mains libres avec leurs téléphones.

Source : ChosunBiz