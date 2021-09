Le Seigneur des Anneaux : Ian Mc Kellen répond aux rumeurs sur l’identité du prochain Gandalf

Alors que les spéculations sur l’identité du prochain Gandalf vont bon train, Ian Mc Kellen s’invite dans la partie et y va de son petit commentaire.

La série Amazon Le Seigneur des Anneaux continue de se préciser. Depuis quelques semaines, une rumeur semble persister sur la toile. En effet, un nouveau Gandalf pourrait faire son apparition dans le programme. Passer après Ian Mc Kellen semble être mission impossible. D’ailleurs, le comédien n’a pas résisté à s’inviter dans le débat, y allant de son petit commentaire. Attendu en 2022, ce nouveau projet fait déjà parler énormément de lui. Avec son budget pharaonique, ses effets visuels et son intriguant casting, Le Seigneur des Anneaux version Amazon promet déjà de faire sensation.

Mais qui sera le potentiel nouveau Gandalf ? – Crédit : New Line Cinema

Mais alors qui pourrait devenir le nouveau Gandalf ? La réponse de McKellen est pour le moins amusante. Quoi qu’il en soit, la série devrait mettre en scène une version plus jeune du personnage.

Le Seigneur des Anneaux : qui sera le prochain Gandalf ?

Le média Screenrant s’est invité dans ce débat brûlant de manière plutôt amusante. Sur Twitter, l’un des rédacteurs a publié un message mémorable. Ce dernier évoque la possibilité de faire un long-métrage baptisé « Comment Gandalf peut-il apparaître dans le projet Amazon (mais pas Ian Mc Kellen) ? . Le principal intéressé n’a pas tardé à réagir à cette idée loufoque. « Je pense que ce serait le titre le plus bouleversant que j’ai jamais lu, si je n’avais pas un emploi rémunéré ailleurs » a ainsi rétorqué le comédien légendaire.

McKellen semble avoir, au passage, changé d’avis sur la question. En 2017, le comédien ne se jugeait pas trop vieux pour reprendre le rôle. Car après tout, Gandalf est quasiment immortel. Mais depuis, les choses ont bien évolué. Cette année, l’acteur a foulé les scènes londoniennes dans une nouvelle version d’Hamlet. Il sera encore sur scène à la rentrée, dans une production baptisée The Cherry Ochard.

Pour le moment, le retour de Gandalf ne reste que pure spéculation. Rien n’a été confirmé par les équipes créatives. Mais la rumeur enfle un peu plus chaque jour. De nombreux comédiens pourraient être parfaits dans le rôle. Reste à savoir si oui ou non, une version « rajeunie » du mage sera bel et bien présente dans cette nouvelle mouture.

Source : Screenrant