Le Seigneur des Anneaux : Sam peut-il détruire l’Anneau si Fordon meurt ?

Prime Video prépare la sortie de sa série tirée du Seigneur des Anneaux appelée Les Anneaux de Pouvoir. Un projet ambitieux à la hauteur de la trilogie oscarisée de Peter Jackson. De quoi donner l’eau à la bouche des aficionados de l’univers imaginé par J. R. R. Tolkien. En attendant, la communauté échange toujours à propos du récit des adaptations. Parmi les questions posées, celle d’une possible mort de Fordon. Que se passerait-il ? Sam aurait-il pu détruire l’Anneau lui-même ? Place à la théorie !

Un Anneau contrôlant la volonté

Voyager vers le Mordor est mortel. Mais si Frodon était mort, Sam aurait-il pu détruire l’Anneau ? Le Hobbit montre une certaine habileté pour se faufiler parmi les Orques. Se rendre au Mont Destin n’a rien d’impossible. Au volcan, il a porté Fordon sur son dos. Avancer seul ne semble pas un problème même si Gollum représente un obstacle. En partant du principe que Sam gagne le combat, reste à voir s’il jetterait l’Anneau.

Fordon et Isildur n’ont pas pu se résoudre à détruire l’Anneau, la corruption s’emparant d’eux. Mais Sam ne le portant qu’un petit moment et étant donné sa grande bonté d’âme, on peut l’imaginer supprimer l’Anneau avec succès. Cependant, J. R. R. Tolkien montre l’étendue de la puissance de cet artefact dans ses romans. De quoi revoir les chances de succès.

Sam ne porte qu’un petit moment l’Anneau au Mont Destin mais sa puissance augmente à mesure qu’il se dirige vers son volcan. L’auteur précise même que lorsque le Hobbit n’est même pas encore arrivé à la montagne, il a déjà l’impression que la corruption est trop forte pour lui. Que l’anneau le tente en contrôlant sa volonté.

Un fardeau très lourd à porter

À part Frodon, Sam semble le meilleur candidat de la Communauté pour porter l’Anneau. Étant donné l’impact rapide de l’artefact sur l’esprit du Hobbit, on l’imagine mal réussir à le détruire. Mais ce que vit le personnage en se rendant au Mont Destin en portant Frodon montre bien le fardeau que représente cet objet. Frodon a eu bien du courage de la porter aussi longtemps.

